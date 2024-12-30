В Петербурге продают постер с автографом Виктора Цоя почти за 6 млн рублей

В Санкт-Петербурге на «Авито» продают постер с автографом основателя рок-группы «Кино» Виктора Цоя.

Фото предоставлено пресс-службой Авито Фото предоставлено пресс-службой Авито

Фото предоставлено пресс-службой Авито.

Его цена составляет 5,8 млн рублей. За пару месяцев цена постера стала дороже на 2 млн рублей. В объявлении был сделан акцент на том, что владелец готов обменять постер на квартиру или студию. Вероятно, в связи с изменением цен на недвижимость в Петербурге, продавец решил увеличить стоимость лота.