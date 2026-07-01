День ветеранов боевых действий - это время выразить благодарность и уважение тем, кто защищал интересы страны с оружием в руках, кто жертвовал собой ради мира и безопасности. Мы вспоминаем павших на поле боя и поддерживаем тех, кто вернулся домой, но несёт на себе отголоски войны. Рассказываем, когда проходит праздник, о его появлении, сути, а также свойственных ему традициях.

Когда отмечают важную дату?

День ветеранов боевых действий в РФ ежегодно отмечают 1 июля. В текущем году она выпала на вторник. В то же время на федеральном уровне дата не установлена официально.

Почему праздник не имеет официального статуса в России?

Неформальные торжества в честь ветеранов локальных конфликтов соответствующие организации справляли ещё с 2000-х. Причиной тому было стремление собраться вместе в один день, не связанный с каким-либо конкретным событием из множества войн, в которых они участвовали.

Инициативу по созданию памятной даты, которая объединила бы всех бойцов, прошедших тяготы военных кампаний, проявила общественная организация «Боевое братство». В 2009 году к ним присоединились «Офицеры России», а затем и другие объединения, которые занимаются защитой прав и поддержкой ветеранов.

Все они поддержали идею сделать 1 июля Днём всех участников боевых действий после 1945 года. Соответствующую инициативу энтузиасты проекта неоднократно направляли в адрес президента РФ. Но власти каждый раз её отклоняли: в 2009, 2013, 2022 и 2024 годах, ссылаясь, что функции праздника выполняет 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины (окончание Афганской войны - прим. ред.). Также есть 23 февраля - День защитника Отечества.

При этом одна из официальных дат превратилась в общероссийский «мужской день», который отмечают даже те, кто никогда не участвовал в военных действиях, а другая остаётся днём памяти о погибших.

Где праздник имеет официальный статус?

Несмотря на то, что на федеральном уровне торжество пока так и не признали, в регионах проблему решают по-своему. Ленинградская область стала первой, где праздник в честь ветеранов попал в календарь праздничных дат. Также его официально признали в Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Коми, Иркутской, Белгородской, Амурской, Саратовской, Пензенской, Смоленской, Владимирской, Липецкой и Кировской областях, а также в Севастополе и других субъектах РФ, сказано на сайте Движения «Ветераны России». Правда, без статуса выходного.

В регионы, где праздник пока не учреждён, активисты Движения в очередной раз направили письма с предложением «рассмотреть вопрос установления Дня ветеранов боевых действий, опираясь на положительный опыт других регионов».

В чём суть праздника?

Инициаторы введения даты считают, что у всех ветеранов должен быть свой особый день. Они не желают объединять момент завершения войны в Афганистане с чествованием других участников боевых действий. Если 22 июня - дата начала Великой Отечественной войны - связана с определёнными событиями, то 1 июля - с локальными конфликтами.

Таким образом, отдельная дата позволит поздравить с Днём ветеранов не только военных, но и сотрудников МВД, ФСБ и других участников боевых действий. Это даст им возможность собираться вместе и вспоминать своих погибших боевых товарищей.

Предыстория

Если обратиться к истории, то впервые термин «ветеран» стали использовать в Древнем Риме, где им величали опытных воинов, прошедших все испытания походов и разделивших славу с военачальниками. Слово произошло от латинского «vetus», что в дословном переводе означает «годовалый» и «старый», а производное от него «veteranus» переводится как «старый, опытный воин».

В русском языке оно появилось только в XVIII веке. Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника» (1793 год — прим. ред.) стал одним из первых, кто употребил его. Рассказывая про «Королевский Дом инвалидов» в Париже, он именовал «ветеранами» заслуженных и престарелых воинов. Автор не стал адаптировать французское слово, а просто вписал его в текст, используя кириллицу. Таким образом, писатель как бы предложил считать его русским.

Однако в привычном для нас значении термин начали использовать после Отечественной войны 1812 года. Его часто упоминали в воспоминаниях о прошедших сражениях, которые стали появляться в конце 1830-х.

В наше время это слово больше всего ассоциируется с участниками Великой Отечественной войны. При этом на 2025 год количество ветеранов боевых действий в России уже превысило 2 млн человек.

В мае 2025-го в России в силу вступил федеральный закон, предоставляющий статус ветерана участникам боевых действий. Теперь статус получают военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и участники добровольческих формирований, которые участвовали в отражении вооружённого нападения на территорию нашей страны.

Какие традиции свойственны торжеству?

В праздничный день ветераны возлагают цветы к мемориалам и памятникам, делятся воспоминаниями о войне, поминают погибших боевых товарищей и посещают их семьи, а также детские дома и приюты для животных.

В городских парках и скверах проходят традиционные праздничные мероприятия: концерты, тематические кинопоказы, минуты молчания и слова благодарности в адрес ветеранов. В частности, в столице главным местом празднования уже который год становится Поклонная гора.

Наряду с этим, музеи и университеты организуют выставки и встречи. Для ветеранов, в том числе участников специальной военной операции и их семей, проводят мастер-классы, ярмарки и прочие мероприятия. Программа обычно предварительно публикуется на официальных сайтах населённых пунктов или учреждений.

Напомним, что ivbg.ru в этом году реализует четвертый сезон проекта «Дадим слово Героям!», где участники боевых действий и волонтёры, помогающие фронту, рассказывают о потерях и радостях, бытовых сложностях, реакции семьи на выбранный путь и многом другом. В процессе беседы каждый из интервьюеров пытается дать ответ на одновременно сложный и простой вопрос: «Кто же такой герой?».