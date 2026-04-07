В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

Новости Происшествия

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

Утром 7 апреля в городе Добрянка Пермского края 17-летний школьник нанес ножевые ранения своему классному руководителю.

Инцидент произошел у входа в учебное заведение. Учительница, 1970 года рождения, была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, скончалась. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Как сообщили RT одноклассники подозреваемого, у него были проблемы с учебой. Классный руководитель не допускала его до экзаменов. Его знакомые предполагают, что это могло стать причиной нападения.

Молодой человек ударил ножом подростка в Петербурге
Ножевое ранение во время конфликта получил 15-летний подросток возле станции метро на проспекте Чернышевского в Центральном районе Санкт-Петербурга ве...
04.04.2026
586

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавший, стоявший на учете в полиции, задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. Прокуратура также организовала проверку.

Теги

школа Пермский край
Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
126

Теги

Эрмитаж День космонавтики

