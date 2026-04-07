Утром 7 апреля в городе Добрянка Пермского края 17-летний школьник нанес ножевые ранения своему классному руководителю.
Инцидент произошел у входа в учебное заведение. Учительница, 1970 года рождения, была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, скончалась. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Как сообщили RT одноклассники подозреваемого, у него были проблемы с учебой. Классный руководитель не допускала его до экзаменов. Его знакомые предполагают, что это могло стать причиной нападения.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавший, стоявший на учете в полиции, задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. Прокуратура также организовала проверку.