Главная / Новости / В Петербурге молодой человек выпрыгнул с балкона 12 этажа, спасаясь от приятеля с ножом

Новости Происшествия

В Петербурге молодой человек выпрыгнул с балкона 12 этажа, спасаясь от приятеля с ножом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тело 25-летнего жителя Тверской области с ножевыми ранениями спины.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, днем 6 апреля в полицию от очевидца поступило сообщение о том, что из окна дома по Фарфоровской улице выпал человек. На месте нашли тело молодого человека с ранами на спине от ударов ножом.

По подозрению был задержан 24-летний знакомый погибшего. Предварительно, парни вместе употребляли наркотики, в какой-то момент вспыхнул конфликт, и младший схватился за нож. Пытаясь спастись, молодой человек выпрыгнул с балкона 12 этажа.

Вам будет интересно
Дочь до смерти избила 78-летнюю мать в Ленобласти
По данным следствия, в январе 2025 года в квартире на проспекте Героев в Киришах находившаяся в состоянии опьянения женщина нанесла 78-летней матери н...
01.04.2026
416

Теги

наркотики убийство уголовное дело Петербург
Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
126

Теги

Эрмитаж День космонавтики

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

