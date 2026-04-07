Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тело 25-летнего жителя Тверской области с ножевыми ранениями спины.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, днем 6 апреля в полицию от очевидца поступило сообщение о том, что из окна дома по Фарфоровской улице выпал человек. На месте нашли тело молодого человека с ранами на спине от ударов ножом.

По подозрению был задержан 24-летний знакомый погибшего. Предварительно, парни вместе употребляли наркотики, в какой-то момент вспыхнул конфликт, и младший схватился за нож. Пытаясь спастись, молодой человек выпрыгнул с балкона 12 этажа.