За неделю в регионе зафиксировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусами.

За прошедшую неделю число заражений гриппом в Ленинградской области упало более чем на 16%. Снизилось и количество больных коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает региональное управлене Роспотребнадзора.

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области снизился на 16,4% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — указано в сообщении.

Тем временем заболеваемость covid‑19 в за отчетный период снизилась на 9,6%.