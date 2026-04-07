Размер выплат будет зависеть от уровня спортсменов.

Российские спортсмены, не сумевшие попасть на Олимпийские игры в Милане, получат поощрительные выплаты. О таком решении 7 апреля объявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Приняли решение о денежном поощрении всех олимпийцев, которые не смогли из-за вероломных решений международных федераций поехать на Игры», — цитирует министра РИА Новости Спорт.

Выплаты получат 116 спортсменов, ранее выступавших на ОИ, но не попавших на Игры в Милане. Размер компенсации будет зависеть от прошлых заслуг атлетов. Так, олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры — 350 тысяч, бронзовые — 250 тысяч, прочие участники — 150 тысяч рублей.