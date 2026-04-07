Дегтярев: не попавшие на Олимпийские игры российские спортсмены получат поощрительные выплаты

Размер выплат будет зависеть от уровня спортсменов.

Российские спортсмены, не сумевшие попасть на Олимпийские игры в Милане, получат поощрительные выплаты. О таком решении 7 апреля объявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Приняли решение о денежном поощрении всех олимпийцев, которые не смогли из-за вероломных решений международных федераций поехать на Игры», — цитирует министра РИА Новости Спорт.

Выплаты получат 116 спортсменов, ранее выступавших на ОИ, но не попавших на Игры в Милане. Размер компенсации будет зависеть от прошлых заслуг атлетов. Так, олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры — 350 тысяч, бронзовые — 250 тысяч, прочие участники — 150 тысяч рублей.

Вам будет интересно
Легендарный российский клуб потратил на ЗП футболистам 9 млрд рублей, взял кредит на 7 млрд и остался в убытке
Фото: ivbg.ru. Футбольный клуб «Спартак» получил кредит более 7 млрд рублей и завершил 2025 год с убытком почти 4 млрд рублей. Финансовые показатели о...
03.04.2026
409

Михаил Дегтярев Олимпийские игры
В Финляндии массово банкротятся компании, работавшие в граничащих с Россией регионах

За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг. 

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.

Вам будет интересно
Таллин попросил Украину не использовать небо Эстонии для пролета БПЛА
Таллин порекомендовал Киеву строить обходные маршруты для пролета беспилотников. Фото: Freepik Эстония обратилась к Украине с просьбой направлять свои...
06.04.2026
787

Россия Финляндия банкротство

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

