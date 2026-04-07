В Ленобласти прошли праздничные мероприятия в честь Дня беременных

В женских консультациях, родильных домах и перинатальном центре по всему региону состоялись праздничные мероприятия, посвященные будущим мамам. 

Празднование Дня беременных прошло в Ленинградской области. Для будущих мам подготовили как масштабные, так и камерные и уютные встречи в женских консультациях, родильных домах и других учреждениях. Главной целью организаторов стало создание атмосферы поддержки и заботы о женщинах в этот важный период жизни.

Глава Комитета по здравоохранению региона Александр Жарков подчеркнул, что регион уделяет особое внимание здоровью матерей и детей. Он отметил, что местный перинатальный центр уже второй год подряд входит в десятку лучших в России, а область прочно удерживает лидерские позиции по выхаживанию новорожденных, включая младенцев с экстремально низкой массой тела.

Отдельное внимание было уделено мерам поддержки беременных в 47-м регионе. На площадке Центра предпринимательства Выборгского района будущим мамам рассказали о порядке получения пособий, материнского капитала и оформления документов. В мероприятии приняли участие представители ЗАГСов и семейных МФЦ. Также для гостей выступил детский ансамбль «Эльфы».

Параллельно с праздничными торжествами медицинские организации региона проводили просветительские мероприятия: от лекций, развеивающих страшные мифы о родах, до мастер-классов по лечебной физкультуре в Мурино. Таким образом, День беременных в 47-м регионе стал не просто праздником, а важным инструментом психологической и информационной поддержки будущих родителей.

День беременных
Новости outside

В Финляндии массово банкротятся компании, работавшие в граничащих с Россией регионах

За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг. 

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.

Россия Финляндия банкротство

