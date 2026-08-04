В Петербурге 9 августа пройдет полумарафон «Северная столица». В связи с этим в городе введут масштабные ограничения движения и парковки, которые затронут Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы.

Перекрытия начнутся 8 августа, с полуночи до конца 9 августа будут закрыты Дворцовая площадь вдоль домов №4 и №6–8, а также участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

9 августа ограничения будут действовать поэтапно:

С 06:30 до 11:00 перекроют Невский проспект (от Дворцового проезда до набережной Фонтанки), Гороховую, Большую Морскую, Садовую, Караванную улицы, участок набережной Фонтанки, набережную канала Грибоедова, Суворовскую площадь и ряд других центральных улиц.

С 06:30 до 13:30 движение закроют по Дворцовому мосту, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проезду.

С 07:00 до 12:30 ограничения затронут Троицкий и Биржевой мосты, Петровскую и Петроградскую набережные, Каменноостровский проспект, проспект Добролюбова, набережную Макарова, Университетскую набережную и другие улицы Петроградской стороны и Васильевского острова.

С 07:00 до 13:30 также перекроют Адмиралтейскую набережную, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Конногвардейский бульвар, Малую Морскую улицу, Адмиралтейский и Вознесенский проспекты.

Кроме того, в течение нескольких дней будут действовать ограничения на остановку и стоянку транспорта. Запреты коснутся десятков улиц в центре города. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в центральной части Петербурга 9 августа.