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Центр Петербурга перекроют из-за полумарафона «Северная столица»

В Петербурге 9 августа пройдет полумарафон «Северная столица». В связи с этим в городе введут масштабные ограничения движения и парковки, которые затронут Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы.

Центр Петербурга перекроют из-за полумарафона «Северная столица» - Ограничения движения и парковки затронут Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровск
Фото: комитет по транспорту Петербурга

Перекрытия начнутся 8 августа, с полуночи до конца 9 августа будут закрыты Дворцовая площадь вдоль домов №4 и №6–8, а также участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

9 августа ограничения будут действовать поэтапно:

  • С 06:30 до 11:00 перекроют Невский проспект (от Дворцового проезда до набережной Фонтанки), Гороховую, Большую Морскую, Садовую, Караванную улицы, участок набережной Фонтанки, набережную канала Грибоедова, Суворовскую площадь и ряд других центральных улиц.

  • С 06:30 до 13:30 движение закроют по Дворцовому мосту, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проезду.

  • С 07:00 до 12:30 ограничения затронут Троицкий и Биржевой мосты, Петровскую и Петроградскую набережные, Каменноостровский проспект, проспект Добролюбова, набережную Макарова, Университетскую набережную и другие улицы Петроградской стороны и Васильевского острова.

  • С 07:00 до 13:30 также перекроют Адмиралтейскую набережную, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Конногвардейский бульвар, Малую Морскую улицу, Адмиралтейский и Вознесенский проспекты.

Кроме того, в течение нескольких дней будут действовать ограничения на остановку и стоянку транспорта. Запреты коснутся десятков улиц в центре города. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в центральной части Петербурга 9 августа.

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Теги

полумарафон Полумарафон «Северная столица» спорт ограничено движение Петербург
Для души Новости

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка

В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в будущем предстоит участвовать в поисково-спасательных операциях.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка - Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тос
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Романа Семенюты, который стал ее наставником. Несмотря на юный возраст, Гайка уже четыре дня в неделю проходит первые этапы подготовки. Впереди — обучение поиску людей в лесу и под завалами зданий, где помощь служебных собак особенно важна.

«Сегодня это любопытный щенок, который с интересом изучает мир. А завтра — надежный напарник, от которого могут зависеть чьи-то жизни. Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», - отметили в комитете правопорядка и безопасности ЛО.

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Теги

аварийно-спасательная служба спасатели собака Ленобласть

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