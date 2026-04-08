В первый месяц весны в «ЛизаАлерт» поступило 269 заявок о пропавших в Петербурге и Ленобласти.

Сейчас отряд ежедневно получает 8–9 заявок на поиск людей. Это низкий сезон, который позволяет сосредоточиться на подготовке к высокому сезону. В частности, отряд работает над запуском новых направлений — кинологов и группы быстрого реагирования, а также помогает в обучении старших поисковых групп.

Кроме того, в марте к отряду «ЛизаАлерт» присоединилось более 200 новых участников из Петербурга, Всеволожского, Лодейнопольского и Бокситогорского районов Ленобласти. Это стало возможным благодаря марафону вводных лекций.