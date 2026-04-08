Смертельное ДТП с неисправным автомобилем «Киа Рио», в котором находились 45-летний водитель и его 17-летний сын, произошло на 73-м км внешнего кольца КАД в Санкт-Петербурге 7 апреля в 21:40.

В стоявшую на дороге из-за технической неисправности машину врезался автомобиль «Тенет-Т7» под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Киа» погиб на месте от полученных травм. Его сын, который находился на пассажирском сиденье, выжил и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данным полиции, за 2025-2026 годы водитель «Тенет-Т7» 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.