Водитель погиб в ДТП на КАД. Его сын-подросток попал в больницу

Смертельное ДТП с неисправным автомобилем «Киа Рио», в котором находились 45-летний водитель и его 17-летний сын, произошло на 73-м км внешнего кольца КАД в Санкт-Петербурге 7 апреля в 21:40.

В стоявшую на дороге из-за технической неисправности машину врезался автомобиль «Тенет-Т7» под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Киа» погиб на месте от полученных травм. Его сын, который находился на пассажирском сиденье, выжил и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данным полиции, за 2025-2026 годы водитель «Тенет-Т7» 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сергей Перминов о перемирии между США и Ираном: «Стороны находятся в начале пути к соглашению»

США и Иран заключили перемирие сроком на две недели. Иранские власти перечислили 10 требований Вашингтону, которые Трамп считает «рабочей основой для переговоров».

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, считает ли он, что Тегеран победил, показав, как можно побеждать мировые державы.

«Обстановка в зоне конфликта в последнее время серьезно накалилась. США и Израиль расширили список целей для нанесения ударов. В их число попали уже невоенные объекты, что ухудшило гуманитарную ситуацию в регионе. То, что стороны все-таки воспользовались дипломатией и пришли к тому, чтобы установить перемирие, можно только приветствовать», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что в этом значительную роль сыграла устойчивость Тегерана, который продолжает защищаться в очень непростых условиях. Цена военных решений для Вашингтона продолжает возрастать, что не могут не учитывать в США. Оппозиция в лице демократов использует ситуацию для улучшения своих позиций. 

«Стороны находятся в начале пути к соглашению, он тоже, очевидно, будет тернистым, если они продолжат по нему следовать. Для завершения конфликта нужна недюжинная политическая воля сторон. Что касается Израиля, то он вряд ли будет подвергнут остракизму мировым сообществом. Однако доверие к нему, в первую очередь на Ближнем Востоке, серьезно подорвано», – сказал Сергей Перминов

