Бригада скорой вывела мужчину из состояния клинической смерти в Ленобласти

Бригада скорой вывела мужчину из состояния клинической смерти в Ленобласти

Медики скорой помощи вывели из состояния клинической смерти 65-летнего мужчину в Кудрово Всеволожского района.

Бригада скорой вывела мужчину из состояния клинической смерти в Ленобласти - Медики скорой помощи вывели из состояния клинической смерти 65-летнего мужчину в Кудрово Всеволожско
Фото: vk_com/wall-213696122_5348

Бригада приехала на вызов из-за повышенного давления. Жена мужчины встретила медиков и провела их в квартиру. Там пациента обнаружили лежащим на полу без пульса и с выраженной синюшностью до ключиц. Когда пациента перевернули на спину, стало ясно, что его состояние критическое, и медики заподозрили клиническую смерть.

Бригада сразу начала непрямой массаж сердца, подключила ЭКГ и подготовила пациента к интубации. Через три минуты мужчина сделал первые вдохи, а через шесть минут начал самостоятельно полноценно дышать. ЭКГ показала обширный немой инфаркт – безболевую атипичную форму некроза сердечной мышцы.

После этого пациента передали реанимационной бригаде в стабильном состоянии и в сознании. После госпитализации его состояние улучшилось.

Как отметила фельдшер скорой помощи Всеволожской подстанции Мария, решающую роль в спасении жизни сыграли вовремя начатая экстренная помощь и слаженные действия всей команды.

На следующий день супруга пациента направила медикам письмо с благодарностью. Она отметила профессионализм и опыт бригады, правильное проведение непрямого массажа сердца и других манипуляций, а также помощь водителя с носилками и оборудованием, подчеркнув, что врачи спасли жизнь ее мужу.

В Ленобласти более 90 человек пострадали от укусов клещей

В Ленобласти за неделю 93 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 33 ребенка.

В Ленобласти более 90 человек пострадали от укусов клещей - Среди пострадавших — 33 ребенка.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, инциденты были зарегистрированы в 14 районах. Больше всего случаев зафиксировано в Тихвинском районе — 17, следом идут Гатчинский округ и Всеволожский район - по 10 случаев. Заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом с 2 по 8 апреля не зарегистрировано.

В Ленобласти против клещевого энцефалита привито почти 4,2 тысячи человек, включая 629 несовершеннолетних.

