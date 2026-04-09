Медики скорой помощи вывели из состояния клинической смерти 65-летнего мужчину в Кудрово Всеволожского района.

Бригада приехала на вызов из-за повышенного давления. Жена мужчины встретила медиков и провела их в квартиру. Там пациента обнаружили лежащим на полу без пульса и с выраженной синюшностью до ключиц. Когда пациента перевернули на спину, стало ясно, что его состояние критическое, и медики заподозрили клиническую смерть.

Бригада сразу начала непрямой массаж сердца, подключила ЭКГ и подготовила пациента к интубации. Через три минуты мужчина сделал первые вдохи, а через шесть минут начал самостоятельно полноценно дышать. ЭКГ показала обширный немой инфаркт – безболевую атипичную форму некроза сердечной мышцы.

После этого пациента передали реанимационной бригаде в стабильном состоянии и в сознании. После госпитализации его состояние улучшилось.

Как отметила фельдшер скорой помощи Всеволожской подстанции Мария, решающую роль в спасении жизни сыграли вовремя начатая экстренная помощь и слаженные действия всей команды.

На следующий день супруга пациента направила медикам письмо с благодарностью. Она отметила профессионализм и опыт бригады, правильное проведение непрямого массажа сердца и других манипуляций, а также помощь водителя с носилками и оборудованием, подчеркнув, что врачи спасли жизнь ее мужу.