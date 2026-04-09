К 65-летию первого полета человека в космос Российские железные дороги запускают акцию на маршруте Петербург – Москва.

Стоимость билетов составит минимум 1961 рубль — эта цифра выбрана в связи с годом первого полета человека в космос. Специальный тариф действует на три утренних состава «Сапсана» и «Ласточки»: из Петербурга можно уехать в 05:30 на поезде №751 и в 05:35 на поезде №723, из Москвы в Петербург — на рейсе №754 с отправлением в 05:30.

Цена билета не будет расти из-за спроса или даты покупки, а зависит только от категории места. Билеты уже поступили в продажу на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в обычных кассах.