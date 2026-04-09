Вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад

Новости Социум

Вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад

В Ленобласти на сегодня 117 тысяч вакансий — на 47 тысяч больше, чем год назад.
 
А по прогнозам, до 2032 года экономике региона потребуется 218 тысяч новых работников. Это огромный рынок труда, который требует особого внимания.
 
Выступая на открытии Международного форума труда, вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков отметил, что увеличение спроса на кадры связано с растущим промышленным потенциалом.
 
«Мы выстраиваем единую систему «образование — реальный сектор», чтобы будущие кадры соответствовали запросам бизнеса, а также повышаем производительность труда и помогаем с переобучением тем, кто в этом особенно нуждается, в первую очередь — участникам СВО»,
 — отметил Егор Мищеряков.
 
Вице-губернатор добавил, что для ветеранов СВО во Всеволожске проектируется технопарк «Народный ВПК», где герои смогут не просто найти работу, а открыть своё дело.

Егор Мищеряков Ленобласть биржа труда
РЖД снизили цены на поезда между Москвой и Петербургом в честь Дня космонавтики

К 65-летию первого полета человека в космос Российские железные дороги запускают акцию на маршруте Петербург – Москва.

Стоимость билетов составит минимум 1961 рубль — эта цифра выбрана в связи с годом первого полета человека в космос. Специальный тариф действует на три утренних состава «Сапсана» и «Ласточки»: из Петербурга можно уехать в 05:30 на поезде №751 и в 05:35 на поезде №723, из Москвы в Петербург — на рейсе №754 с отправлением в 05:30.

Цена билета не будет расти из-за спроса или даты покупки, а зависит только от категории места. Билеты уже поступили в продажу на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в обычных кассах.

российские железные дороги РЖД билеты акция День космонавтики Сапсан Ласточка

