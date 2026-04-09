В Ленобласти на сегодня 117 тысяч вакансий — на 47 тысяч больше, чем год назад.
А по прогнозам, до 2032 года экономике региона потребуется 218 тысяч новых работников. Это огромный рынок труда, который требует особого внимания.
Выступая на открытии Международного форума труда, вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков отметил, что увеличение спроса на кадры связано с растущим промышленным потенциалом.
«Мы выстраиваем единую систему «образование — реальный сектор», чтобы будущие кадры соответствовали запросам бизнеса, а также повышаем производительность труда и помогаем с переобучением тем, кто в этом особенно нуждается, в первую очередь — участникам СВО»,
— отметил Егор Мищеряков.
Вице-губернатор добавил, что для ветеранов СВО во Всеволожске проектируется технопарк «Народный ВПК», где герои смогут не просто найти работу, а открыть своё дело.
