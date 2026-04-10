Глава Ленобласти встретился с почётными гражданами для обсуждения экологических вопросов региона

Это люди с активной жизненной позицией: мудрые, неравнодушные. Всегда в центре событий, всегда интересуются жизнью области. И главное — всегда готовы помочь. В экологии без такой поддержки никуда. Очень надеемся на них, - отметил Александр Юрьевич.

На повестке дня были ключевые экологические вопросы: программаа «Чистая Ладога», создание современной системы обращения с отходами, ввод в строй комплексов «Кингисепп» и «Островский», и разделение и переработка отходов.

Кроме того Александр Дрозденко поблагодарил Валерия Сердюкова и всех почётных граждан за то, что они видят: область с каждым годом становится чище и краше.