Александр Дрозденко провел встречу с мудрыми и неравнодушными жителями Ленобласти

Александр Дрозденко провел встречу с мудрыми и неравнодушными жителями Ленобласти

Глава Ленобласти встретился с почётными гражданами для обсуждения экологических вопросов региона

Фото: VK Александра Дрозденко

Это люди с активной жизненной позицией: мудрые, неравнодушные. Всегда в центре событий, всегда интересуются жизнью области. И главное — всегда готовы помочь. В экологии без такой поддержки никуда. Очень надеемся на них, - отметил Александр Юрьевич.

На повестке дня были ключевые экологические вопросы: программаа «Чистая Ладога», создание современной системы обращения с отходами, ввод в строй комплексов «Кингисепп» и «Островский», и разделение и переработка отходов.

Кроме того Александр Дрозденко поблагодарил Валерия Сердюкова и всех почётных граждан за то, что они видят: область с каждым годом становится чище и краше.

Напомним, проект «Чистая Ладога» — инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что федеральная программа охватит весь водный бассейн крупнейшего пресноводного озера Европы.

Ленобласть Александр Дрозденко почетные жители
На трассе А-120 в Гатчинском округе введут реверсивное движение

С 16 по 21 апреля на участке с 61 по 71 километр трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием. Это связано с ликвидацией дефектов асфальтобетонного покрытия.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Работы будут проводиться только в светлое время суток, с 08:00 до 20:00.

Водителей просят соблюдать установленные ограничения.

Ленобласть Гатчинский округ

