Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампреда Совбеза сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах.