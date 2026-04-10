Новости Социум

Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампреда Совбеза сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах.

школа медведев образование обществознание учебник
Управление ветеринарии Ленобласти опровергло сообщения о вспышке бешенства в регионе

Публикуемая в открытых в источниках информация о распространении зоонозного вируса не соответствует действительности. 

В Ленинградской области не фиксируется роста числа заражений бешенством среди животных. Об этом 10 апреля сообщили в региональном Управление ветеринарии.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с зоонозным вирусом на территории региона остается благополучной уже почти 40 лет. Это стало возможно за счет регулярных мониторинговых исследований и профилактических мероприятий. 

«В природной зоне происходит сезонная раскладка оральной вакцины «Рабистав». Она представляет собой съедобную брикет-приманку, внутри которой заключена капсула с прививкой», — подчеркнули в управлении. 

Отдельное внимание специалисты уделяют домашним питомцам жителей. На территории региона проводится бесплатная вакцинация животных во всех государственных ветклиниках.

«Также специалисты выезжают с ветеринарной амбулаторией в далеко расположенные СНТ», — добавили специалисты.

управление ветеринарии Ленобласти бешенство Фейки

