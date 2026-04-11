Сергей Перминов: Ленобласть имеет богатый опыт поддержки военных, в том числе их подготовки

Сенатор высоко оценил усилия региона по духовной и материальной поддержке военнослужащих, а также воспитанию патриотизма молодежи. 

Сергей Перминов: Ленобласть имеет богатый опыт поддержки военных, в том числе их подготовки - Сенатор высоко оценил усилия региона по духовной и материальной поддержке военнослужащих, а также во
Фото: 47channel

Ленинградская область окажет поддержку Военной академии МТО имени Хрулева в обустройстве современного полевого лагеря в Луге. В дальнейшем он станет базой для сборов резервистов и патриотического воспитания школьников. В ходе встречи губернатора Александра Дрозденко с начальником академии Илгаром Кахрамановым также было принято решение помочь в восстановлении исторического храма Воскресения Христова в поселке Приветнинское, построенного в 1910 году на территории форта «Ино» для духовного окормления гарнизона.

Как отметил в беседе с ivbg.ru сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, восстановление таких объектов имеет особое значения для страны. Это не только позволяет готовить специалистов материально-технического обеспечения, но и укрепляет моральный дух военнослужащих и тех, кто готовится ими стать.

«Регион имеет широкий опыт поддержки наших военных, в том числе их подготовки. В Лужском районе военная академия МТО имени Хрулева, как известно, проводит свои мероприятия и учения. И есть все основания полагать, что организация здесь современного полевого лагеря станет востребованной площадкой и для слушателей и курсантов, и для сборов наших резервистов», — заявил сенатор.

После обустройства объект можно будет задействовать в патриотическом воспитании школьников. Также это позволит гарантировать ребятам более безопасное и комфортное пребывание. Особое значение имеет и решение восстанавливать храм, который исторически связан с духовной поддержки наших воинов, считает сенатор.

«В современных условиях мы имеем дело с серьезными вызовами и нашему суверенитету, и сохранению исторической правды, и традиционной для нас ментальности. И потому для успешного будущего страны и ее народа важно сегодня уделять внимание защите и укреплению столпов духа и самосознания, заботиться о тех, кто берет на себя миссию служения России и землякам», — добавил Сергей Перминов.

Перминов: Ленобласть готова делиться моделями сотрудничества с Индией и ЮВА
Глава МИД Сергей Лавров поручил губернатору Ленобласти Александру Дрозденко возглавить рабочую группу по взаимодействию со странами Юго-Восточной Азии...
10.04.2026
129

Новости outside Украина

В Россию возвращаются жители Курской области, которых держали в заложниках на Украине

Об этом 11 апреля сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В Россию вернут жителей Курской области, которых Украина держала в заложниках. Как уточнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уже 11 апреля курян доставят в Белоруссию, а затем — на родину.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

В начале марта с территории Украины удалось вызволить троих жителей Курской области. Их также удерживали в заложниках.

1000 на 41: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военнослужащих. Фото: Freepik. В свою очередь, украинская сторона передала России 41 тело бойцов...
09.04.2026
393

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

