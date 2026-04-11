Сенатор высоко оценил усилия региона по духовной и материальной поддержке военнослужащих, а также воспитанию патриотизма молодежи.

Ленинградская область окажет поддержку Военной академии МТО имени Хрулева в обустройстве современного полевого лагеря в Луге. В дальнейшем он станет базой для сборов резервистов и патриотического воспитания школьников. В ходе встречи губернатора Александра Дрозденко с начальником академии Илгаром Кахрамановым также было принято решение помочь в восстановлении исторического храма Воскресения Христова в поселке Приветнинское, построенного в 1910 году на территории форта «Ино» для духовного окормления гарнизона.

Как отметил в беседе с ivbg.ru сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, восстановление таких объектов имеет особое значения для страны. Это не только позволяет готовить специалистов материально-технического обеспечения, но и укрепляет моральный дух военнослужащих и тех, кто готовится ими стать.

«Регион имеет широкий опыт поддержки наших военных, в том числе их подготовки. В Лужском районе военная академия МТО имени Хрулева, как известно, проводит свои мероприятия и учения. И есть все основания полагать, что организация здесь современного полевого лагеря станет востребованной площадкой и для слушателей и курсантов, и для сборов наших резервистов», — заявил сенатор.

После обустройства объект можно будет задействовать в патриотическом воспитании школьников. Также это позволит гарантировать ребятам более безопасное и комфортное пребывание. Особое значение имеет и решение восстанавливать храм, который исторически связан с духовной поддержки наших воинов, считает сенатор.

«В современных условиях мы имеем дело с серьезными вызовами и нашему суверенитету, и сохранению исторической правды, и традиционной для нас ментальности. И потому для успешного будущего страны и ее народа важно сегодня уделять внимание защите и укреплению столпов духа и самосознания, заботиться о тех, кто берет на себя миссию служения России и землякам», — добавил Сергей Перминов.