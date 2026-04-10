Перминов: Ленобласть готова делиться моделями сотрудничества с Индией и ЮВА

Новости Социум

Перминов: Ленобласть готова делиться моделями сотрудничества с Индией и ЮВА

Глава МИД Сергей Лавров поручил губернатору Ленобласти Александру Дрозденко возглавить рабочую группу по взаимодействию со странами Юго-Восточной Азии и Индией. Россия заинтересована в укреплении связей с государствами «мирового большинства», отметил Перминов в разговоре с «47 каналом».

По его словам, это надежные партнеры, уже доказавшие готовность развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения. Значение их рынков для российских производителей продолжит возрастать, учитывая востребованность отечественных товаров.

Сенатор подчеркнул особую роль регионов, которые активно расширяют сотрудничество на своем уровне.

«Ленинградская область, фокус внимания которой значительно сосредоточен на Индии и государствах Юго-Восточной Азии, не является исключением. Их положение и возможности дают надежду на масштабирование взаимных выгод. Взаимный товарооборот растет», - поделился сенатор.

Перминов добавил, что регион готов делиться комплексными моделями сотрудничества, эффективность которых уже подтверждена.

«Главная задача — сделать эти подходы системными, превратив отдельные успешные практики в целостную и устойчивую систему взаимодействия», — заключил Сергей Перминов.

Перминов индия ЮВА сотрудничество Ленобласть
Новости Происшествия

Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов

Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов. 

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере. 

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.

теракт релейный шкаф уголовное дело

