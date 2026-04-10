Глава МИД Сергей Лавров поручил губернатору Ленобласти Александру Дрозденко возглавить рабочую группу по взаимодействию со странами Юго-Восточной Азии и Индией. Россия заинтересована в укреплении связей с государствами «мирового большинства», отметил Перминов в разговоре с «47 каналом».

По его словам, это надежные партнеры, уже доказавшие готовность развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения. Значение их рынков для российских производителей продолжит возрастать, учитывая востребованность отечественных товаров.

Сенатор подчеркнул особую роль регионов, которые активно расширяют сотрудничество на своем уровне.

«Ленинградская область, фокус внимания которой значительно сосредоточен на Индии и государствах Юго-Восточной Азии, не является исключением. Их положение и возможности дают надежду на масштабирование взаимных выгод. Взаимный товарооборот растет», - поделился сенатор.

Перминов добавил, что регион готов делиться комплексными моделями сотрудничества, эффективность которых уже подтверждена.

«Главная задача — сделать эти подходы системными, превратив отдельные успешные практики в целостную и устойчивую систему взаимодействия», — заключил Сергей Перминов.