Двое жителей Петербурга и Ленобласти наладили производство поддельных удостоверений правоохранительных органов.

В Петербурге завершено расследование уголовных дел о подделке документов и неправомерном обороте средств платежей. Фигурантами расследования стали двое жителей Петербурга и Ленобласти, которые организовали подпольный цех по изготовлению фальшивых удостоверений силовых структур.

По версии следствия, незаконный бизнес 42-летний петербуржец запустил в 2018 году, создав онлайн-платформу и специализированный чат в мессенджере. В качестве помощника он привлек 44-летнего жителя Ломоносовского района.

«Для »работы« злоумышленники приобрели принтер с высоким качеством печати, несколько ноутбуков с установленным программным обеспечением, пресс для тиснения, ультрафиолетовые лампы, ламинаторы и расходные материалы высокого качества», — рассказали в главке МВД.

При этом визуально отличить фальшивки от настоящих документов было практически невозможно. Деятельность подпольной фабрики была пресечена правоохранителями в марте 2025 года.

В настоящий момент один из обвиняемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.