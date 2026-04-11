В Россию вернут жителей Курской области, которых Украина держала в заложниках. Как уточнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уже 11 апреля курян доставят в Белоруссию, а затем — на родину.
«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — приводит слова омбудсмена РИА Новости.
В начале марта с территории Украины удалось вызволить троих жителей Курской области. Их также удерживали в заложниках.
В Петербурге будут судить преступный дуэт за подделку удостоверений силовых структур
Двое жителей Петербурга и Ленобласти наладили производство поддельных удостоверений правоохранительных органов.
В Петербурге завершено расследование уголовных дел о подделке документов и неправомерном обороте средств платежей. Фигурантами расследования стали двое жителей Петербурга и Ленобласти, которые организовали подпольный цех по изготовлению фальшивых удостоверений силовых структур.
По версии следствия, незаконный бизнес 42-летний петербуржец запустил в 2018 году, создав онлайн-платформу и специализированный чат в мессенджере. В качестве помощника он привлек 44-летнего жителя Ломоносовского района.
«Для »работы« злоумышленники приобрели принтер с высоким качеством печати, несколько ноутбуков с установленным программным обеспечением, пресс для тиснения, ультрафиолетовые лампы, ламинаторы и расходные материалы высокого качества», — рассказали в главке МВД.
При этом визуально отличить фальшивки от настоящих документов было практически невозможно. Деятельность подпольной фабрики была пресечена правоохранителями в марте 2025 года.
В настоящий момент один из обвиняемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.