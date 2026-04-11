В Подмосковье задержали домушника, оставившего жителя Ленобласти без 1,5 млн рублей

Престарелый вор-домушник обокрал квартиру жителя Луги и успел скрыться на территории другого региона. Спустя двое суток его нашли.

В Подмосковье задержан 61-летний рецидивист, похитивший крупную сумму денег из квартиры жителя города Луга Ленинградской области. 

Как сообщает региональный главк МВД, заявление полицию о квартирной краже поступило 7 апреля. Со слов потерпевшего, он не досчитался 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Спустя двое суток, 9 апреля, полицейские установили подозреваемого в краже. Он успел сбежать в Московскую область.  При проверке оказалось, что похитил средства ранее судимый житель Луги. Сейчас он задержан.

Вам будет интересно
В Петербурге будут судить преступный дуэт за подделку удостоверений силовых структур
Двое жителей Петербурга и Ленобласти наладили производство поддельных удостоверений правоохранительных органов. Фото: freepik В Петербурге завершено р...
11.04.2026
213

Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году

Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.

Все пляжи Краснодарского края станут доступны отдыхающим в этом курортном сезоне. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Особенно внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Анапе, где произошло одно из сильнейших загрязнений нефтепродуктами. Со слов Кондратьева, на местных пляжах была проделана большая работа по очистке. 

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — заявил глава Кубани.

Тем временем на пляжах с галечным покрытием, расположенных от Утриша до высокого берега Анапы, следов загрязнений специалисты не выявили. Эти места также будут безопасны для отдыха, заявил глава региона.  

На завершающий вопрос президента, все ли пляжи Кубани будут открыты в этом сезоне отпусков, Кондратьев ответил утвердительно. 

Вам будет интересно
NASA показало фото обратной стороны Луны
Космический корабль Orion, участвующий в миссии «Артемида-2», завершил период наблюдений за Луной. NASA опубликовало фото спутника Земли, сделанное с...
07.04.2026
608

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

