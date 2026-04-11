Престарелый вор-домушник обокрал квартиру жителя Луги и успел скрыться на территории другого региона. Спустя двое суток его нашли.
В Подмосковье задержан 61-летний рецидивист, похитивший крупную сумму денег из квартиры жителя города Луга Ленинградской области.
Как сообщает региональный главк МВД, заявление полицию о квартирной краже поступило 7 апреля. Со слов потерпевшего, он не досчитался 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Спустя двое суток, 9 апреля, полицейские установили подозреваемого в краже. Он успел сбежать в Московскую область. При проверке оказалось, что похитил средства ранее судимый житель Луги. Сейчас он задержан.