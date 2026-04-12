В Ленинградской области 12 апреля ограничат движение на ряде трасс

В воскресенье, 12 апреля, на некоторых дорогах Ленинградской области будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей.

Ремонтные работы пройдут на следующих трассах: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга».

Вам будет интересно
На трассе А-120 в Гатчинском округе введут реверсивное движение
С 16 по 21 апреля на участке с 61 по 71 километр трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» будет организовано реверсивное движение с ручным...
10.04.2026
181

Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, а также соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зонах проведения работ.

Губернатор Ленобласти поздравил жителей региона с праздником Светлой Пасхи

Губернатор Ленинградской области обратился к жителям региона по случаю Светлого Христова Воскресения — Пасхи, отметив особое значение этого праздника для каждого человека.

«Для каждого из нас этот праздник — личный, но объединяет в нем главное: вера, подталкивающая к добрым поступкам, и надежда, которая не оставляет в трудные времена. Он побуждает к милосердию, напоминает о победе жизни над смертью и дает духовную стойкость», - говорится в поздравлении.

Губернатор выразил пожелание, чтобы Светлая Пасха принесла в каждый дом обновление, радость и мир. Он также пожелал, чтобы доброта и справедливость побеждали, а вера придавала сил.

 «Христос Воскресе!» - заключил губернатор.

Вам будет интересно
Открываем тайны Пасхи: от древних традиций до современных обычаев
В 2026 году Пасху - самый главный христианский праздник - отмечают 12 апреля. К Светлому Христову Воскресению готовятся основательно: 40 дней длится В...
12.04.2026
67876

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

