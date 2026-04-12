Губернатор Ленинградской области обратился к жителям региона по случаю Светлого Христова Воскресения — Пасхи, отметив особое значение этого праздника для каждого человека.

«Для каждого из нас этот праздник — личный, но объединяет в нем главное: вера, подталкивающая к добрым поступкам, и надежда, которая не оставляет в трудные времена. Он побуждает к милосердию, напоминает о победе жизни над смертью и дает духовную стойкость», - говорится в поздравлении.

Губернатор выразил пожелание, чтобы Светлая Пасха принесла в каждый дом обновление, радость и мир. Он также пожелал, чтобы доброта и справедливость побеждали, а вера придавала сил.

«Христос Воскресе!» - заключил губернатор.