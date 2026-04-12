В воскресенье, 12 апреля, на некоторых дорогах Ленинградской области будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей.
Ремонтные работы пройдут на следующих трассах: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга».
Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, а также соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зонах проведения работ.