Россиян предупредили о штрафах за «лебедей» и клумбы из покрышек

Использование автомобильных покрышек для украшения придомовых территорий, например, для создания клумб, ограждений или фигур в виде лебедей, может привести к штрафам. Об этом сообщил ТАСС руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

По словам эксперта, старые покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Их несанкционированное размещение на придомовой территории является нарушением законодательства РФ.

Жителям грозит штраф за первое нарушение в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а за повторное — до 5 тысяч рублей. В случае, если шины поджигают или они загрязняют почву и воздух, может наступить уголовная ответственность. Юрист советует сдавать покрышки в специализированные пункты приема.

На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов

Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов. Подать заявление можно до 30 июня 2026 года.

Среди требований к будущим космонавтам - наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, вес 50 - 90 кг, рост 150 - 190 см, наличие высшего образования из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

В случае успешного прохождения отбора желающий сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам. Об этом сообщает Минцифры РФ.

