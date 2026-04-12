Использование автомобильных покрышек для украшения придомовых территорий, например, для создания клумб, ограждений или фигур в виде лебедей, может привести к штрафам. Об этом сообщил ТАСС руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

По словам эксперта, старые покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Их несанкционированное размещение на придомовой территории является нарушением законодательства РФ.

Жителям грозит штраф за первое нарушение в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а за повторное — до 5 тысяч рублей. В случае, если шины поджигают или они загрязняют почву и воздух, может наступить уголовная ответственность. Юрист советует сдавать покрышки в специализированные пункты приема.