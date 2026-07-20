Молодая девушка отправилась купаться, но на берег уже не вернулась.
В Лужском районе погибла 18-летняя девушка во время купания в озере. Об этом 20 июля передает управление МЧС по Ленинградской области.
По имеющейся информации, трагедия произошла на озере Омчино. Девушка отправилась купаться и пропала.
«Для поисковых работ привлечены инспекторы ГИМС, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области добровольцы <...> Тело извлекли из воды», — указано в сообщении.
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