В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения РФ ужесточило правила продажи продажи трех лекарственных препаратов.

Теперь эти лекарства включены в перечень предметно-количественного учета. Речь идет о габапентине (противоэпилептическое средство), баклофене (препарат для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях) и комбинации дицикловерина с парацетамолом (обезболивающее).

Приказ Минздрава уже вступил в силу.

В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов

В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади.

Как рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО, первым задержали с поличным розничного сбытчика — 25-летнего гражданина сопредельного государства. У него изъяли 10 граммов сильнодействующего препарата, возбуждено уголовное дело.

Затем был задержан 41-летний соотечественник задержанного, обеспечивавший поставки мелкооптовых партий. При обыске в квартире обнаружили более 2000 таблеток, десяток флаконов другого сильнодействующегопрепарата, а также упаковочные материалы. Также задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса — 27-летний выходец из того же государства Средней Азии.

Оперативники устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Проверили почти 100 человек, из них 25 человек с признаками опьянения доставили в отделы полиции для освидетельствования, у девяти из них выявили следы употребления запрещенных веществ.

