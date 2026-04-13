В Петербурге при оплате парковки через мобильный интернет возникли затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП.
Об этом сообщил «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В настоящее время для оплаты доступны приложение «Парковки Санкт-Петербурга» при оплате с парковочного счета и привязанной банковской карты, СМС, приложение «Парковки России», а также паркоматы.
Отметим, что в воздушном пространстве Ленобласти действует режим опасности БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета.