В Петербурге при оплате парковки через мобильный интернет возникли затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП.

Об этом сообщил «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В настоящее время для оплаты доступны приложение «Парковки Санкт-Петербурга» при оплате с парковочного счета и привязанной банковской карты, СМС, приложение «Парковки России», а также паркоматы.

Вам будет интересно В Петербурге высказались об идее введения платного проезда в центр города Идею ввести платный въезд или запрет на въезд в центр Санкт-Петербурга не поддержал вице-губернатор города Кирилл Поляков, сообщает «Бриф24». По...

Отметим, что в воздушном пространстве Ленобласти действует режим опасности БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета.