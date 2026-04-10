В Петербурге высказались об идее введения платного проезда в центр города

В Петербурге высказались об идее введения платного проезда в центр города

Идею ввести платный въезд или запрет на въезд в центр Санкт-Петербурга не поддержал вице-губернатор города Кирилл Поляков, сообщает «Бриф24». По его словам, такой шаг вряд ли даст более заметный эффект, чем уже действующая зона платной парковки.

«Я пока не считаю, что мы придем к тому, что введение запрета на въезд в центр или введение платного въезда даст существенно лучший эффект, чем-то, что на сегодняшний день сделано в рамках введения зоны платной парковки», – отметил Кирилл Поляков

Вице-губернатор подчеркнул, что в Санкт-Петербурге исторически сформировалась большая центральная часть города, при этом количество машин продолжает расти. Сейчас в городе зарегистрировано 2,4 млн автомобилей, еще около 1 млн – в Ленинградской области. Дополнительную нагрузку на дороги, по его словам, создает и туристический поток.

При этом Поляков заявил, что транспортная реформа позволила повысить доступность общественного транспорта, а расширение зоны платной парковки побуждает горожан реже пользоваться личными автомобилями.

«Мы видим рост трафика [общественного транспорта] год к году, и с введением платной парковки, и с введением новых маршрутов, с введением нового подвижного состава в маршрутную сеть города Санкт-Петербурга, видим рост трафика, потому что на самом деле многим комфортно», – добавил Кирилл Поляков

По мнению вице-губернатора, с ростом благосостояния жители Санкт-Петербурга продолжат покупать автомобили, однако увеличение автопарка будет связано с развитием инфраструктуры, поэтому пробок больше не станет. Запуск новых мостов и магистралей, а также увеличение числа выделенных полос для общественного транспорта позволит нивелировать рост автомобилизации.

Санкт-Петербург
Дыры в полу и ржавое оборудование в пищеблоке одной из школ Всеволожска нашла прокуратура

Надзорное ведомство нагрянуло с проверкой в образовательное учреждение и нашло грубые нарушения.

Прокуратура города Всеволожска организовала проверку после жалоб на состояние пищеблока в школе №6. Родители и ученики жаловались на повреждения стен и полов, а также ржавое оборудование. 

«В помещении пищеблока обнаружены повреждения стен и полов, которые мешают проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами», — рассказали в прокуратуре.

В удручающем состоянии находилось оборудование и инвентарь, которые имели различные дефекты и следы коррозии. По итогам проверки директору учреждения было внесено представление.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заменено оборудование для пищеблока», — передает ведомства.

Также в пищеблоке образовательного учреждения проведут косметический ремонт.

всеволожск прокуратура антисанитария

