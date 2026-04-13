В усадьбе Сосновка на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга малый пестрый дятел начал строить дупло.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Биолог Павел Глазков отметил, что самец малого пестрого дятла выбрал для входа в дупло северное направление, хотя обычно дятлы предпочитают восточное. По его словам, такая особенность может свидетельствовать о предчувствии жаркого лета.

«Так что поживем увидим, прав ли был наш маленький пернатый синоптик?» - сказал биолог.

Отмети, что это краснокнижный вид, самый крошечный из всех дятлов России, немного крупнее воробья.