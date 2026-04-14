Более 6000 укусов клещей зафиксировали в России с конца марта. Самыми неблагополучными регионами по числу обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Крым, сообщает «АБН24».

По оценке Роспотребнадзора, теплая зима и ранняя весна привели к тому, что клещи благополучно пережили холода и активизировались раньше обычного.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, на укусы также жалуются жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областей.

Более 1,2 млн россиян в этом году уже сделали прививку от клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается самой надежной защитой от этого заболевания. Дополнительно специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.