Петербург вошел в топ-3 регионов России по числу укусов клещей

Более 6000 укусов клещей зафиксировали в России с конца марта. Самыми неблагополучными регионами по числу обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Крым, сообщает «АБН24».

По оценке Роспотребнадзора, теплая зима и ранняя весна привели к тому, что клещи благополучно пережили холода и активизировались раньше обычного.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, на укусы также жалуются жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областей.

Более 1,2 млн россиян в этом году уже сделали прививку от клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается самой надежной защитой от этого заболевания. Дополнительно специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.

Смольный покупает больше километра ковров на 21 млн рублей

Смольный за 21,2 млн рублей закупает ковровые дорожки, суммарная длина которых составляет почти 1,4 км. В коврах должно быть 82% шерсти, уточняет Neva.Today.

При этом все ковровые дорожки должны иметь плотность ворсовой поверхности по основе (52 нити на 10 см), плотность по утку (54 нити на 10 см), плотность ворса 280,8 тыс. ворсовых пучков на квадрат.

Высота ворса над грунтом должна составлять 8 мм.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
