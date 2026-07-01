Теперь сделки с жильем, совершенные якобы под влиянием мошенников, оспорить будет гораздо сложнее.

Верховный суд РФ опубликовал обзор практики, согласно которому сделки с жильем, совершенные под влиянием аферистов, теперь сложнее оспорить. Факт обмана обмана владельца жилья сам по себе не является безусловным основанием для возврата недвижимости.

Согласно новому документу, подготовленному тремя судебными коллегиями на основе анализа дел 2022–2025 годов, простого утверждения «меня обманули» отныне недостаточно для аннулирования сделки. Для этого истцам теперь необходимо доказать, что покупатель либо знал о преступной схеме, либо имел такую возможность. Если сделка уже состоялась, закон предполагает двустороннюю реституцию, при которой стороны возвращают друг другу все полученное.

Верховный суд также особо подчеркнул, что заблуждение относительно мотивов сделки — например, когда продавец искренне верил, что помогает правоохранительным органам, — не является существенным основанием для признания сделки недействительной по 178-й статье ГК РФ.

Кроме того, в обзоре прописаны правила на случаи, когда продавец утверждает, что не осознавал своих действий. Теперь суды обязаны досконально изучать состояние человека именно в момент подписания документов.

Отдельное внимание в документе уделено имущественным спорам при разводе и банкротстве. Покупателю необходимо убедиться в отсутствии возражений со стороны других собственников, а дарение имущества перед банкротством будет рассматриваться как подозрительная сделка, направленная на сокрытие активов от кредиторов.

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Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh