weather 24.6°
$ 78.27
89.27

Главная / Новости / Бабушкина схема с квартирами — все: Верховный суд ужесточил правила оспаривания сделок с недвижимостью

Новости Социум Главное

Бабушкина схема с квартирами — все: Верховный суд ужесточил правила оспаривания сделок с недвижимостью

Теперь сделки с жильем, совершенные якобы под влиянием мошенников, оспорить будет гораздо сложнее.

Верховный суд РФ опубликовал обзор практики, согласно которому сделки с жильем, совершенные под влиянием аферистов, теперь сложнее оспорить. Факт обмана обмана владельца жилья сам по себе не является безусловным основанием для возврата недвижимости.

Согласно новому документу, подготовленному тремя судебными коллегиями на основе анализа дел 2022–2025 годов, простого утверждения «меня обманули» отныне недостаточно для аннулирования сделки. Для этого истцам теперь необходимо доказать, что покупатель либо знал о преступной схеме, либо имел такую возможность. Если сделка уже состоялась, закон предполагает двустороннюю реституцию, при которой стороны возвращают друг другу все полученное.

Верховный суд также особо подчеркнул, что заблуждение относительно мотивов сделки — например, когда продавец искренне верил, что помогает правоохранительным органам, — не является существенным основанием для признания сделки недействительной по 178-й статье ГК РФ. 

Кроме того, в обзоре прописаны правила на случаи, когда продавец утверждает, что не осознавал своих действий. Теперь суды обязаны досконально изучать состояние человека именно в момент подписания документов.

Отдельное внимание в документе уделено имущественным спорам при разводе и банкротстве. Покупателю необходимо убедиться в отсутствии возражений со стороны других собственников, а дарение имущества перед банкротством будет рассматриваться как подозрительная сделка, направленная на сокрытие активов от кредиторов.

Вам будет интересно
Пенсионерка из Волосовского района перевела мошенникам более 2 млн рублей
Пожилая женщина стала жертвой злоумышленников в период с 17 по 22 января 2024 года. Под влиянием мошенников она перевела деньги на разные банковские с...
30.06.2026
214

Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

бабушкина схема с квартирами Верховный суд России
Новости Происшествия

Пропавшего 3 дня назад жителя Ленобласти нашли погибшим

Тело молодого человека обнаружили в озере.

Во Всеволожском районе завершили поиски пропавшего три дня назад мужчины. Он погиб, сообщает МЧС по Ленинградской области.

По информации издания, тело 22-летнего мужчины нашли в Кавголовском озере. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

«На акватории озера Кавголовское обнаружено тело 2003 года рождения. На месте работали спасатели ДСО «Добротворец» и ПСО г. Шлиссельбурга. Тело передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств гибели», — указано в сообщении.

Ранее в Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи бутылкой по голове.

Вам будет интересно
В Тосно начали проверку после публикации видео с издевательствами над школьницей
В соцсетях начало распространяться видео, на котором в Тосно под мостом группа подростков обливает девочку маслом и всячески унижает. На видеозапись о...
01.07.2026
158

Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

утонул Всеволожский район

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться