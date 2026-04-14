Главная / Новости / Сергей Перминов о работе Госэконадзора: «Нарушителям грозят суровые санкции»

Сергей Перминов о работе Госэконадзора: «Нарушителям грозят суровые санкции»

В Ленинградской области усилили борьбу с незаконными свалками. За 2025 год ликвидировано более 120 мест незаконного складирования отходов, изъяты десятки единиц техники, заведены тысячи административных и несколько уголовных дел, есть аресты. Ответственность за состояние территории несут и владельцы участков.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов оценил итоги работы комитета Госэконадзора.

«Госэконадзор выявляет появление и пресекает разрастание несанкционированных свалок. И, применяя все более строгие меры к причастным, в том числе изымая технику, реализует важную миссию. Его профильные специалисты своей работой делают неотвратимым наказание за такие нарушения. И это очень важно, чтобы купировались эксцессы, росла законопослушность», –  сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что неравнодушным ленинградцам предоставлены каналы, по которым можно сообщить о проблемах, также есть горячая линия. Благодаря комплексному подходу и совместным действиям в 2025 году удалось ликвидировать многие нелегальные объекты.

«Нарушителям грозят суровые санкции, но у нас ведь нет другого выбора. И будет продолжаться строгий контроль в параллели с развитием комплексов переработки для потоков отходов, значительных с учетом размеров большой агломерации. Наша задача – гарантировать сбережение здоровой экосреды, и работа коллег на этом направлении заслуживает благодарности и поддержки», – резюмировал Сергей Перминов

Сергей Перминов: Светогорский ЦБК входит в число ключевых предприятий Ленобласти
Александр Дрозденко обсудил с руководителями Светогорского ЦБК проекты по развитию компании. Предприятие планирует модернизацию машины, которая выпуск...
09.04.2026
238

Ленинградская область Госэконадзор Сергей Перминов
Новости Происшествия

В Ленобласти за сутки ликвидировали 24 пожара

За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области отработали 25 оперативных событий. Из них 24 — пожары.

Фото: МЧС ЛО.
Фото: МЧС ЛО.

В ликвидации пожаров участвовали 192 сотрудника и 48 единиц техники. Благодаря их оперативным действиям удалось спасти шесть человек.

Кроме того, пожарные ликвидировали последствия одного ДТП. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники.

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Переправа была закрыта для автомобильного движения с 1996 года. Экстренные службы и местные власти уже на месте ЧП. Фото: Роман Сагайдачный/ ВКонтакте...
13.04.2026
784

Главное управление МЧС России по Ленобласти напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности: не оставлять без присмотра включенный газ и соблюдать скоростной режим на дорогах.

пожары МЧС Ленобласть

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

