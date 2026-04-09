Александр Дрозденко обсудил с руководителями Светогорского ЦБК проекты по развитию компании. Предприятие планирует модернизацию машины, которая выпускает картон-основу для бумажных стаканчиков, соков и детского питания. В результате модернизации ЦБК увеличит производство картона на 50 тысяч тонн в год – это рекордная инвестиционная программа на ближайшие два года.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, насколько важно поддерживать такие предприятия, удается ли региону устанавливать двустороннее движение с социально-ориентированным бизнесом.

«Светогорский ЦБК входит в число ключевых предприятий Ленинградской области. Его продукция отличается высоким качеством, поэтому узнаваема и востребована далеко за пределами нашего региона. Многие товары, которые окружают нас в повседневной жизни, частично или полностью появляются благодаря этой компании», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что для Ленинградской области компания – не просто гордость, но и важная составляющая в рамках экономических и социальных процессов. Это налоговые поступления, рабочие места и другие аспекты. Их обеспечение напрямую зависит от устойчивости работы предприятия.

«ЦБК активно занимается реализацией социальных и благотворительных инициатив, что положительно отмечается как жителями Светогорска, так и областным правительством. Эта система с двусторонним движением, в которой все друг друга слышат, включает и другие предприятия региона. Убежден, что она продолжит развиваться и совершенствоваться», – резюмировал Сергей Перминов