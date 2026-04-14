weather 13.2°
$ 75.85
89.26

ЕС отложил выделение Украине части кредита на €90 млрд на второе полугодие 2026 года

Новости outside Главное

ЕС отложил выделение Украине части кредита на €90 млрд на второе полугодие 2026 года

Флаг ЕС
Фото: ivbg.ru.

Предоставление части европейского кредита Украине на 90 млрд евро перенесли на второе полугодие 2026 года. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари. Ранее предполагалось, что первый транш Киев получит уже в начале апреля, однако программу до сих пор блокируют Венгрия и Словакия.

По словам Уйвари, Еврокомиссия сохраняет намерение начать выплаты позже.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», – сказал Бала Уйвари

Как следует из прежнего плана Еврокомиссии, до 31 декабря 2026 года Украине собирались предоставить 45 млрд евро, а оставшуюся часть пакета в 90 млрд евро – в 2027 году. До этого кредит блокировало правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

После выборов партия Орбана ФИДЕС потерпела поражение, а победу одержала оппозиционная «Тиса». Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не станет препятствовать предоставлению Украине кредита ЕС, но и не будет напрямую его финансировать, объяснив это сложной экономической ситуацией в самой стране.

Поводом для венгерского вето стала приостановка прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В Киеве это объясняли повреждением трубопровода и продолжающимся ремонтом. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносили, а 14 апреля Владимир Зеленский заявил, что ремонт, пусть и не в полном объеме, но в достаточном для работы виде, завершат до конца месяца.

Financial Times и Politico со ссылкой на источники сообщали, что Еврокомиссия уже начала взаимодействие с Петером Мадьяром. Будущие власти Венгрии и Евросоюз работают над масштабной сделкой.

Ранее Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников писал, что из-за блокировки помощи от ключевых доноров средства на ведение боевых действий у Украины могут закончиться уже в июне. А на эти цели в 2026 году Киеву потребуется не менее 120 млрд долларов.

Вам будет интересно
Министр обороны Германии заявил о «последнем мирном лете» и начале войны НАТО с Россией до 2029 года
Фото: Freepik. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Об этом он расс...
17.11.2025
2913

Теги

Украина Ес
Новости Социум

Глава Ленобласти открыл первый в 2026 году форум «Единой России»

Александр Дрозденко открыл первый в 2026 году форум в Ленобласти под названием «Есть результат». 

Глава Ленобласти открыл первый в 2026 году форум «Единой России» - Александр Дрозденко открыл форум под названием «Есть результат».
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Как за 2021–2025 годы выполнялась народная программа депутаты, представители муниципалитетов, социальной сферы, бизнеса, общественных организаций обсудят в Гатчинском округе. 

«Народная программа — это не просто документ, это результат прямого диалога с жителями, это реализация их запросов, их требований, их пожеланий, их ожиданий. И для нас очень важно, и было, и есть, и остается ключевой задачей, чтобы народная программа обеспечивала все эти ожидания наших жителей и, безусловно, выполнялась. Можно пообещать, сделать красивую программу, представить красивые лозунги и картинки, но если всё это останется на бумаге — грош ей цена, и, поверьте, оценки жителей будут соответствующими», — отметил глава региона.

Напомним, что ЕР запустила специальную цифровую платформу для сбора мнений и предложений от всех желающих граждан России. Оставить свои идеи можно на официальном интернет-портале естьрезультат.рф.

Теги

Александр Дрозденко Партия «Единая Россия»

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться