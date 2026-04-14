Предоставление части европейского кредита Украине на 90 млрд евро перенесли на второе полугодие 2026 года. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари. Ранее предполагалось, что первый транш Киев получит уже в начале апреля, однако программу до сих пор блокируют Венгрия и Словакия.

По словам Уйвари, Еврокомиссия сохраняет намерение начать выплаты позже.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», – сказал Бала Уйвари

Как следует из прежнего плана Еврокомиссии, до 31 декабря 2026 года Украине собирались предоставить 45 млрд евро, а оставшуюся часть пакета в 90 млрд евро – в 2027 году. До этого кредит блокировало правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

После выборов партия Орбана ФИДЕС потерпела поражение, а победу одержала оппозиционная «Тиса». Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не станет препятствовать предоставлению Украине кредита ЕС, но и не будет напрямую его финансировать, объяснив это сложной экономической ситуацией в самой стране.

Поводом для венгерского вето стала приостановка прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В Киеве это объясняли повреждением трубопровода и продолжающимся ремонтом. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносили, а 14 апреля Владимир Зеленский заявил, что ремонт, пусть и не в полном объеме, но в достаточном для работы виде, завершат до конца месяца.

Financial Times и Politico со ссылкой на источники сообщали, что Еврокомиссия уже начала взаимодействие с Петером Мадьяром. Будущие власти Венгрии и Евросоюз работают над масштабной сделкой.

Ранее Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников писал, что из-за блокировки помощи от ключевых доноров средства на ведение боевых действий у Украины могут закончиться уже в июне. А на эти цели в 2026 году Киеву потребуется не менее 120 млрд долларов.