weather 13.2°
$ 75.85
89.26

Главная / Новости / Киришский дворец творчеств подвел итоги участия в проекте «Производительность труда»

Новости Социум

Киришский дворец творчеств подвел итоги участия в проекте «Производительность труда»

Новый взгляд на привычные процессы позволил вдвое ускорилась подготовку детских поездок на выступления воспитанников Киришского дворца творчества

Киришский дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой завершил полугодовую работу по повышению производительности труда. В качестве пилотного направления был выбран процесс организации выездных мероприятий с участием детей – выставки, конференции, конкурсы, молодежные проекты в городе и в других районах.

По итогам диагностики и обучения сотрудников эксперты сократили документооборот, реорганизовали архив, обустроили зону посадки в автобусы и оптимизировали рабочее пространство, пересмотрели пул транспортных компаний в пользу более выгодных условий. В результате время подготовки поездки сокращено с 5 до 2 дней.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). К 2030 году 6 тысяч российских предприятий и 123 тысячи организаций из социальной сферы повысят свою эффективность в рамках федерального проекта.

Теги

Кириши производительность труда
17 апреля в Петербурге пройдёт бизнес-встреча года «Франчайзинг. Голос бизнеса» от «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, владельцев коммерческой недвижимости и инвесторов на масштабную отраслевую встречу «Франчайзинг. Голос бизнеса».

Фото: ООО «Агроторг»

Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и поиска новых возможностей для развития бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Обсудим ключевые тренды и вызовы ритейла, а также роль партнёрства в устойчивом росте.

Участников ждет глубокое погружение во франшизу продуктового магазина:

В рамках программы топ-менеджеры сети разберут, как стандарты и технологии делают бизнес эффективнее на старте, а также поделятся практикой открытия и масштабирования магазинов.

Отдельное внимание будет уделено подбору локации: участники узнают, почему соседство с конкурентами при грамотном подходе может стать преимуществом.

Презентация партнерства по модели обратного франчайзинга – почему более 700 магазинов сети уже работают по франшизе.

В заключение участников ждет экскурсия «Глазами владельца», где каждый сможет оценить операционную «кухню» магазина.

Расчет окупаемости непосредственно на встрече – если у вас уже есть помещение или вы ищете актив для инвестиций, то в режиме реального времени рассчитаем ключевые показатели на ваших данных.

Когда: 17 апреля 2026г., сбор в 09:30.

Где: Гостиница «Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 4).

Не упустите возможность начать большое партнерство с большим брендом! Для участия - зарегистрируйтесь на мероприятие на сайте.

Теги

Санкт-Петербург Пятёрочка

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться