Новый взгляд на привычные процессы позволил вдвое ускорилась подготовку детских поездок на выступления воспитанников Киришского дворца творчества

Киришский дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой завершил полугодовую работу по повышению производительности труда. В качестве пилотного направления был выбран процесс организации выездных мероприятий с участием детей – выставки, конференции, конкурсы, молодежные проекты в городе и в других районах.

По итогам диагностики и обучения сотрудников эксперты сократили документооборот, реорганизовали архив, обустроили зону посадки в автобусы и оптимизировали рабочее пространство, пересмотрели пул транспортных компаний в пользу более выгодных условий. В результате время подготовки поездки сокращено с 5 до 2 дней.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). К 2030 году 6 тысяч российских предприятий и 123 тысячи организаций из социальной сферы повысят свою эффективность в рамках федерального проекта.