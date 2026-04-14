Новый взгляд на привычные процессы позволил вдвое ускорилась подготовку детских поездок на выступления воспитанников Киришского дворца творчества
Киришский дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой завершил полугодовую работу по повышению производительности труда. В качестве пилотного направления был выбран процесс организации выездных мероприятий с участием детей – выставки, конференции, конкурсы, молодежные проекты в городе и в других районах.
По итогам диагностики и обучения сотрудников эксперты сократили документооборот,
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). К 2030 году 6 тысяч российских предприятий и 123 тысячи организаций из социальной сферы повысят свою эффективность в рамках федерального проекта.