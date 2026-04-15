Фитнес-тренер Владимир Гераськин назвал силовые и функциональные тренировки лучшим способом избавиться от жира на боках.

По словам специалиста, развитая мускулатура ускоряет обмен веществ, из-за чего организм начинает тратить больше энергии даже в состоянии покоя. Функциональные упражнения при этом задействуют крупные мышечные группы и кор, помогая формировать рельефный силуэт, а не только добиваться плоского живота.

Гераськин также отметил, что короткие интенсивные тренировки с чередованием силовых блоков и динамических упражнений работают эффективнее однообразных занятий в одном темпе. Такая нагрузка, по его оценке, помогает сжигать калории не только во время самой тренировки, но и после нее.