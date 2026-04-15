Фитнес-тренер назвал лучший способ избавления от жира на боках

Новости Спорт

Фитнес-тренер назвал лучший способ избавления от жира на боках

Фитнес-тренер Владимир Гераськин назвал силовые и функциональные тренировки лучшим способом избавиться от жира на боках.  

По словам специалиста, развитая мускулатура ускоряет обмен веществ, из-за чего организм начинает тратить больше энергии даже в состоянии покоя. Функциональные упражнения при этом задействуют крупные мышечные группы и кор, помогая формировать рельефный силуэт, а не только добиваться плоского живота.

Гераськин также отметил, что короткие интенсивные тренировки с чередованием силовых блоков и динамических упражнений работают эффективнее однообразных занятий в одном темпе. Такая нагрузка, по его оценке, помогает сжигать калории не только во время самой тренировки, но и после нее.

Новости Социум

Песков: в России нет законодательных запретов на использование VPN

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России нет законодательных запретов на использование VPN-сервисов.

По его словам, ответственность за применение таких сервисов также не предусмотрена.

«Нет, вы знаете, что сейчас на этот счет никаких запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено», — сказал Песков.

Все вопросы, связанные с регулированием работы VPN, следует адресовать в профильные ведомства — Минцифры и Роскомнадзор.

Тем временем в России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о включенном VPN.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
07:39 13.04.2026

