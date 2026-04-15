Проект выхода Молдавии из базовых документов СНГ одобрило правительство страны на заседании кабмина. Речь идет о Соглашении о создании Содружества, его Уставе и Алма-Атинской декларации. Постановления уже опубликованы на сайте правительства Молдавии.

«Правительство постановляет: Проект закона о денонсации Статута Содружества Независимых Государств, принятый в Минске 22 января 1993 года, утверждается и представляется на рассмотрение президенту Республики Молдова», - говорится в постановлении.

В январе глава МИД Молдавии Михай Попшой заявлял, что Кишинев уже запустил процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ. По его словам, республика фактически больше не участвует в работе организации, а нынешний шаг должен завершить выход уже в юридическом поле. После рассмотрения в правительстве решение еще должны принять в парламенте. Для полного выхода страна должна направить уведомление в исполнительный комитет СНГ, а прекращение сотрудничества после денонсации всех соглашений наступит через 12 месяцев.

К поэтапному выходу из структур СНГ Молдавия приступила после подачи заявки на вступление в ЕС в марте 2022 года. В 2023 году Кишинев начал процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а к началу 2024 года объявил об отказе от 119 из 282 действовавших соглашений в рамках содружества. Майя Санду не раз заявляла, что не видит альтернативы евроинтеграции. На выборах и референдуме 2024 года она переизбралась на второй срок с 55% голосов, а вступление в ЕС поддержали 50,35% избирателей.

После запуска процедуры выхода пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие Молдавии в работе СНГ уже давно было заморожено, поэтому формализация этого состояния была ожидаемой. Генсек содружества Сергей Лебедев в конце января говорил, что Кишинев, вероятно, сохранит участие в тех соглашениях СНГ, которые считает выгодными.