Молдавия объявила о выходе из СНГ

Молдавия объявила о выходе из СНГ

Фото: Freepik.

Проект выхода Молдавии из базовых документов СНГ одобрило правительство страны на заседании кабмина. Речь идет о Соглашении о создании Содружества, его Уставе и Алма-Атинской декларации. Постановления уже опубликованы на сайте правительства Молдавии.

«Правительство постановляет: Проект закона о денонсации Статута Содружества Независимых Государств, принятый в Минске 22 января 1993 года, утверждается и представляется на рассмотрение президенту Республики Молдова», - говорится в постановлении.

В январе глава МИД Молдавии Михай Попшой заявлял, что Кишинев уже запустил процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ. По его словам, республика фактически больше не участвует в работе организации, а нынешний шаг должен завершить выход уже в юридическом поле. После рассмотрения в правительстве решение еще должны принять в парламенте. Для полного выхода страна должна направить уведомление в исполнительный комитет СНГ, а прекращение сотрудничества после денонсации всех соглашений наступит через 12 месяцев.

К поэтапному выходу из структур СНГ Молдавия приступила после подачи заявки на вступление в ЕС в марте 2022 года. В 2023 году Кишинев начал процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а к началу 2024 года объявил об отказе от 119 из 282 действовавших соглашений в рамках содружества. Майя Санду не раз заявляла, что не видит альтернативы евроинтеграции. На выборах и референдуме 2024 года она переизбралась на второй срок с 55% голосов, а вступление в ЕС поддержали 50,35% избирателей.

После запуска процедуры выхода пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие Молдавии в работе СНГ уже давно было заморожено, поэтому формализация этого состояния была ожидаемой. Генсек содружества Сергей Лебедев в конце января говорил, что Кишинев, вероятно, сохранит участие в тех соглашениях СНГ, которые считает выгодными.

Вам будет интересно
Министр обороны Германии заявил о «последнем мирном лете» и начале войны НАТО с Россией до 2029 года
Фото: Freepik. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Об этом он расс...
17.11.2025
2926

Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: Годовой отчет губернатора – это разговор о результатах, но также о будущем, актуальных задачах

Александр Дрозденко 15 апреля выступил перед депутатами Законодательного собрания. Ленинградская область по многим направлениям в числе лидеров, но еще есть над чем работать. Сенатор РФ от региона Сергей Перминов рассказал, как оценивает работу губернатора и его команды.

«Годовой отчет губернатора Ленинградской области – это всегда разговор о проделанном и результатах. Но также – о будущем, актуальных задачах, которые стоят перед регионом и всеми нами, жителями. Это командный дух, который приводит в движение города, округа, районы. Ему оказываются подвластны даже блоки, на первый взгляд, не ясно как преодолимых вызовов», – сказал Сергей Перминов

Парламентарий отметил, что удержание региона лидирующих позиций служит подтверждением эффективной работы руководителя и его команды. Регион находится в стадии динамичного развития, все сплочены вокруг помощи фронту, военнослужащим и социально незащищенным жителям Ленинградской области.

«Конечно, улучшение качества жизни будет необходимо продолжать. И те акценты, которые сделаны сегодня, должны будут найти прикладное созидательное воплощение. Законодателю в этой работе предстоит играть важную роль. Каждый депутат несет в силу мандата долю ответственности за качественные нормативные рамки, бюджетирование развития, а значит – и результат», – резюмировал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Светогорский ЦБК входит в число ключевых предприятий Ленобласти
Александр Дрозденко обсудил с руководителями Светогорского ЦБК проекты по развитию компании. Предприятие планирует модернизацию машины, которая выпуск...
09.04.2026
263

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

