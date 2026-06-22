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Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

Близкие пострадавшей от бывшего ухажера девушки объявили сбор средств на ее лечение.

Пострадавшей от рук бывшего возлюбленного Анастасии Прокофьевой удалили левый глаз из-за угрозы распространения инфекции. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как сообщил изданию близкие 26-летней девушки, впереди ее ждет длительное и дорогостоящее лечение. В результате попадания кислоты пациентка получила комбинированную травму разных частей тела, в том числе головы и шеи. Родные пострадавшей объявили сбор средств на ее лечение и дальнейшую реабилитацию.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

Фото на миниатюре: magnific

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облил кислотой Петербург
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В День памяти и скорби в Зайцево зажгли картину «Защитник» из 10 тысяч свечей

В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «Огненные картины войны». Волонтёры и гости мероприятия зажгли 10 тысяч свечей, составивших из них картину «Защитник».

В День памяти и скорби в Зайцево зажгли картину «Защитник» из 10 тысяч свечей - В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «О
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

«Восемьдесят пять лет назад началась война, которая вошла в каждый дом. Она забрала миллионы жизней, оставила после себя разрушенные города, осиротевших детей и бесконечную человеческую боль. Именно поэтому мы сегодня стоим у этого мемориала. Чтобы помнить не цифры из учебников, а помнить людей — тех, кто не успел вырастить детей, не дождался Победы, не вернулся домой. В память о них в эту ночь зажглись тысячи свечей», — отметил вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Константин Патраев.

В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», Волонтёры Победы Ленинградской области, ветераны, участники специальной военной операции, представители областного правительства, правоохранительных органов и силовых структур, Общественной палаты Ленинградской области, а также местные жители.

Величественный монумент со стелой высотой 47 метров в деревне Зайцево, открытый 27 января 2024 года при участии президентов России и Белоруссии, стал настоящим местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Напомним, что с инициативой создания Мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

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день памяти и скорби Зайцево

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