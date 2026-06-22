Близкие пострадавшей от бывшего ухажера девушки объявили сбор средств на ее лечение.

Пострадавшей от рук бывшего возлюбленного Анастасии Прокофьевой удалили левый глаз из-за угрозы распространения инфекции. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как сообщил изданию близкие 26-летней девушки, впереди ее ждет длительное и дорогостоящее лечение. В результате попадания кислоты пациентка получила комбинированную травму разных частей тела, в том числе головы и шеи. Родные пострадавшей объявили сбор средств на ее лечение и дальнейшую реабилитацию.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.