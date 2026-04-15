Изжога, которая держится три недели и дольше, может быть не безобидной реакцией на еду, а признаком серьезных изменений в пищеводе, включая рак. Об этом Daily Mail заявила основательница благотворительной организации Heartburn Cancer UK Мими МакКорд.

По ее словам, многие люди годами игнорируют симптомы кислотного рефлюкса, считают их обычным дискомфортом после еды и снимают неприятные ощущения лекарствами. При этом регулярная изжога может указывать на изменения в пищеводе и повышать риск опасных заболеваний.

Одним из таких состояний МакКорд назвала пищевод Барретта. Это предраковое изменение слизистой оболочки, которое развивается на фоне длительного воздействия желудочной кислоты. Если его вовремя не выявить, риск онкологического заболевания возрастает.

Специалисты подчеркивают, что на ранних стадиях рак пищевода может протекать почти без симптомов, из-за чего его сложно распознать вовремя. Поэтому при длительной изжоге или рефлюксе важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.