Механические компьютеры без электричества и батарей создали ученые, использовав для сборки обычные материалы – стальные пружины и стержни. О разработке рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из колледжа Сент Олаф и Сиракузского университета собрали три механических устройства, способных выполнять простые вычисления за счет физического воздействия, без компьютерного чипа и внешнего источника питания.

Первый такой компьютер считал, сколько раз его тянули вперед и назад, второй определял, было ли число толчков четным или нечетным, а третий запоминал, прикладывалась ли к нему средняя или большая сила.

Авторы работы считают, что такая технология может стать альтернативой обычным компьютерам в суровых условиях, где электроника работает нестабильно, в том числе при экстремальных температурах или воздействии агрессивных химических веществ. Речь идет о задачах, для которых достаточно простых расчетов.

По словам ученых, результаты исследования стали шагом к созданию «интеллектуальных материалов», которые смогут воспринимать окружающую среду, принимать решения и реагировать на них. В перспективе это может пригодиться, например, при разработке более отзывчивых протезов или тактильных комнат.