Инженеры создали компьютер, которому не нужно электричество

Новости Социум

Инженеры создали компьютер, которому не нужно электричество

Механические компьютеры без электричества и батарей создали ученые, использовав для сборки обычные материалы – стальные пружины и стержни. О разработке рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из колледжа Сент Олаф и Сиракузского университета собрали три механических устройства, способных выполнять простые вычисления за счет физического воздействия, без компьютерного чипа и внешнего источника питания.

Первый такой компьютер считал, сколько раз его тянули вперед и назад, второй определял, было ли число толчков четным или нечетным, а третий запоминал, прикладывалась ли к нему средняя или большая сила.

Авторы работы считают, что такая технология может стать альтернативой обычным компьютерам в суровых условиях, где электроника работает нестабильно, в том числе при экстремальных температурах или воздействии агрессивных химических веществ. Речь идет о задачах, для которых достаточно простых расчетов.

По словам ученых, результаты исследования стали шагом к созданию «интеллектуальных материалов», которые смогут воспринимать окружающую среду, принимать решения и реагировать на них. В перспективе это может пригодиться, например, при разработке более отзывчивых протезов или тактильных комнат.

компьютер электричество
Новости Происшествия

Видео: две маленькие девочки забыли, где живут, и гуляли одни во Всеволожском районе

Двух маленьких сестер без присмотра взрослых нашли на детской площадке в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе вечером 14 апреля.

Видео: ГУ Росгвардии

О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Они рассказали, что две девочки одни вышли на прогулку и не могут вернуться домой.

Около 17:30 на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга. На детской площадке они обнаружили девочек 4 и 2 лет без родителей.

Старшая сестра рассказала, что мама отпустила их гулять, однако девочки забыли адрес и не смогли самостоятельно найти дорогу домой. Данных родителей они тоже не знали.

Сотрудники вневедомственной охраны отвезли сестер в 97-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. После этого правоохранители связались с матерью девочек и сообщили, где находятся ее дети.

Женщина сразу приехала в отдел полиции, а после опроса вместе с дочерьми вернулась домой.

Всеволожский район видео Ленинградская область

