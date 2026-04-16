Зарубежная аудитория российского мессенджера MAX достигла семи миллионов человек.
С начала текущего года зарубежные пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наибольший интерес к сервису проявляют жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана.
При этом расширение географии присутствия сервиса проходило поэтапно: в ноябре прошлого года доступ к функционалу мессенджера получили жители стран СНГ, а с марта 2026 года возможность полноценного общения появилась у пользователей из регионов Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
«На начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей», — рассказали в пресс-службе сервиса.