Зарубежная аудитория MAX достигла 7 миллионов пользователей

Семьи миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в российском мессенджере.

Зарубежная аудитория российского мессенджера MAX достигла семи миллионов человек. 

С начала текущего года зарубежные пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наибольший интерес к сервису проявляют жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

При этом расширение географии присутствия сервиса проходило поэтапно: в ноябре прошлого года доступ к функционалу мессенджера получили жители стран СНГ, а с марта 2026 года возможность полноценного общения появилась у пользователей из регионов Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. 

«На начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Тревожный признак: о чем говорит мох на дачном участке

Опытный садовод рассказал, почему появление мха на участке является тревожным знаком, а также дал советы, как с ним бороться.

Появление мха на дачном участке говорит о повышенной кислотности почвы, где много влажности и мало солнечного света. Это может стать проблемой, если земля используется для выращивания овощей и фруктов, рассказал «Газете.Ru» глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Сам по себе мох не является прямым вредителем, однако под его слоем создаются идеальные условия для размножения грибков и насекомых. Чтобы обезопасить сад, эксперт рекомендует действовать комплексно. 

Для удаления мха с деревьев следует использовать деревянный скребок или жесткую щетку в период ранней весны или осени. После механической очистки стволы необходимо обработать 1-процентным раствором бордоской жидкости или 3-5-процентным раствором медного купороса. 

Также эффективным методом является опрыскивание деревьев 5-процентным раствором железного купороса — в этом случае мох опадает самостоятельно спустя несколько дней, однако проводить процедуру можно только в период покоя растений. 

Тем временем борьба с мхом на почве требует более тщательной подготовки. Для этого необходимо «раскислить» землю, используя доломитовую муку или известь.

«Затем наладить дренаж, чтобы вода не застаивалась, и проредить кроны для доступа солнца. И только после этого мох можно вычесать граблями или обработать железным купоросом. Без изменения условий мох вернется. Начинайте с анализа почвы — и проблема решится», — добавил Чаплин.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
