Приступ эпилепсии случился у мужчины на пешеходном переходе в Тихвине. Он упал на дорогу прямо перед служебным автомобилем судебных приставов.

Сотрудник УФССП по Ленинградской области Павел Рябченко в этот момент исполнял постановление судьи о приводе. Он сразу выбежал из машины, вызвал скорую помощь и начал оказывать пострадавшему первую помощь.

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оставался рядом с мужчиной до приезда медиков. Постепенно пострадавший пришел в себя, после чего его передали врачам.

В УФССП по Ленобласти 16 апреля сообщили, что оперативные и грамотные действия Павла Рябченко помогли сохранить мужчине жизнь и здоровье. Также в ведомстве уточнили, что судебные приставы регулярно отрабатывают навыки оказания доврачебной медицинской помощи на занятиях по специальной подготовке.