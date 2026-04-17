Для души Новости

Пристав спас мужчину с приступом эпилепсии в Тихвине

Приступ эпилепсии случился у мужчины на пешеходном переходе в Тихвине. Он упал на дорогу прямо перед служебным автомобилем судебных приставов.

Фото: vk_com/wall-217485426_1756

Сотрудник УФССП по Ленинградской области Павел Рябченко в этот момент исполнял постановление судьи о приводе. Он сразу выбежал из машины, вызвал скорую помощь и начал оказывать пострадавшему первую помощь.

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оставался рядом с мужчиной до приезда медиков. Постепенно пострадавший пришел в себя, после чего его передали врачам.

В УФССП по Ленобласти 16 апреля сообщили, что оперативные и грамотные действия Павла Рябченко помогли сохранить мужчине жизнь и здоровье. Также в ведомстве уточнили, что судебные приставы регулярно отрабатывают навыки оказания доврачебной медицинской помощи на занятиях по специальной подготовке.

Тихвин Ленинградская область
Россиянам объяснили, в чем разница между пельменями за 150 и 600 рублей

Покупные пельмени сами по себе не опасны для здоровья, а их качество во многом зависит от цены, состава начинки и используемой муки, рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

По словам специалиста, в более дорогом сегменте – примерно 400-600 рублей за 1 кг – начинку обычно делают из мяса говядины, свинины или птицы. При варке такое мясо приобретает сероватый цвет. Для теста, как правило, используют муку из твердых сортов пшеницы, чтобы пельмени не разваливались и лучше держали форму.

В более дешевом сегменте – около 150-250 рублей за 1 кг – в фарш нередко добавляют муку, крахмал, крупу и животные жиры. Чтобы скрыть такие особенности состава, производители могут использовать нитрит натрия, который применяется и в колбасном производстве.

Эксперт отметила, что низкое качество муки и нарушения технологии замеса теста часто приводят к тому, что пельмени рвутся при варке и теряют внешний вид. Кроме того, в продукции низкого качества могут содержаться усилители вкуса, химические красители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, соя, заменители мяса, а также сахар и подсластители.

Наталья Фоменко советует выбирать полуфабрикаты проверенных марок с понятной и прозрачной маркировкой. По ее оценке, цена в этом случае остается одним из самых понятных ориентиров: чем дешевле пельмени, тем ниже в них может быть доля мяса.

Пельмени

