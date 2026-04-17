В Ломоносовскую больницу бригада скорой помощи доставила 44-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Он упал на работающую бензопилу и получил обширную рвано-размозженную рану левого плеча.

У пострадавшего диагностировали сильное кровотечение, геморрагический шок и обширную рвано-размозженную рану левого плеча. Бензопила разрезала кожу и мышцы, повредила сосудисто-нервный пучок, срединный и лучевой нервы, а также плечевую артерию и вену. Из-за этого рука почти перестала получать кровь, началось критическое кислородное голодание тканей, и без срочного восстановления кровотока конечность могли ампутировать.

Мужчину экстренно отправили в операционную, где врачи провели ревизию и первичную хирургическую обработку раны. Плечевая артерия оказалась размозжена на участке длиной 10-12 сантиметров, поэтому сшить ее было невозможно.

Тогда хирурги выполнили реверсивное аутовенозное протезирование артерии. Для этого они взяли фрагмент вены из бедра пациента, перевернули его так, чтобы внутренние клапаны не мешали току крови, и заменили разрушенный участок артерии. После этого кровоток в руке удалось восстановить.

Операция продолжалась четыре часа. Все это время анестезиологи проводили противошоковые мероприятия, переливали кровь и вводили препараты для предотвращения тромбообразования.

После стабилизации состояния мужчину перевели в палату хирургического отделения. Сейчас он готовится к выписке, впереди у него длительная реабилитация для восстановления подвижности и чувствительности руки.