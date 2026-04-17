weather 8.5°
$ 76.09
89.41

Главная / Для души / Врачи Ломоносовской больницы спасли руку мужчины, упавшего на работающую бензопилу

Для души Новости

Врачи Ломоносовской больницы спасли руку мужчины, упавшего на работающую бензопилу

В Ломоносовскую больницу бригада скорой помощи доставила 44-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Он упал на работающую бензопилу и получил обширную рвано-размозженную рану левого плеча.

Врачи Ломоносовской больницы спасли руку мужчины, упавшего на работающую бензопилу - В Ломоносовскую больницу бригада скорой помощи доставила 44-летнего мужчину в тяжелом состоянии.
Фото: vk_com/wall-193205743_33640

У пострадавшего диагностировали сильное кровотечение, геморрагический шок и обширную рвано-размозженную рану левого плеча. Бензопила разрезала кожу и мышцы, повредила сосудисто-нервный пучок, срединный и лучевой нервы, а также плечевую артерию и вену. Из-за этого рука почти перестала получать кровь, началось критическое кислородное голодание тканей, и без срочного восстановления кровотока конечность могли ампутировать.

Мужчину экстренно отправили в операционную, где врачи провели ревизию и первичную хирургическую обработку раны. Плечевая артерия оказалась размозжена на участке длиной 10-12 сантиметров, поэтому сшить ее было невозможно.

Тогда хирурги выполнили реверсивное аутовенозное протезирование артерии. Для этого они взяли фрагмент вены из бедра пациента, перевернули его так, чтобы внутренние клапаны не мешали току крови, и заменили разрушенный участок артерии. После этого кровоток в руке удалось восстановить.

Операция продолжалась четыре часа. Все это время анестезиологи проводили противошоковые мероприятия, переливали кровь и вводили препараты для предотвращения тромбообразования.

После стабилизации состояния мужчину перевели в палату хирургического отделения. Сейчас он готовится к выписке, впереди у него длительная реабилитация для восстановления подвижности и чувствительности руки.

Теги

Ломоносовская больница Ленинградская область
Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 62 украинских БПЛА над Россией

Беспилотник
Фото: Freepik.

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями.

В Ленинградской области загорелось складское помещение, повреждены окна здания и транспортное средство, никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении трех БПЛА над городом, гражданские объекты не пострадали.

Аэропорты Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Сочи, Геленджика и Череповце были закрыты для полетов самолетов.

Теги

БПЛА Россия СВО минобороны

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться