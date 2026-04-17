Госэконадзор совместно с природоохранными органами власти Ленинградской области и их подведомственными учреждениями в количестве 200 человек провёл экологический субботник в заказнике «Кургальский»

«В СМИ сейчас много разнотолков по этому поводу и мы, как отраслевые специалисты, приехали, чтобы оценить ситуацию. Обнаружены небольшие вкрапления мазута. Сегодня мы локальные места загрязнения устранили самостоятельно – потратили один день и привели территорию в порядок», - комментирует мероприятие своего ведомства Рамила Агаева, председатель комитета госэконадзора.

Все участники субботника были обеспечены экомилицией средствами индивидуальной защиты и инвентарем. Работали слаженно и добросовестно.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев.