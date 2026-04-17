weather 11.1°
$ 76.09
89.41

Сотрудники правительства Ленобласти вышли на субботник на побережье Финского залива

Новости Социум

Сотрудники правительства Ленобласти вышли на субботник на побережье Финского залива

Госэконадзор совместно с природоохранными органами власти Ленинградской области и их подведомственными учреждениями в количестве 200 человек провёл экологический субботник в заказнике «Кургальский»

«В СМИ сейчас много разнотолков по этому поводу и мы, как отраслевые специалисты, приехали, чтобы оценить ситуацию. Обнаружены небольшие вкрапления мазута. Сегодня мы локальные места загрязнения устранили самостоятельно – потратили один день и привели территорию в порядок», - комментирует мероприятие своего ведомства Рамила Агаева, председатель комитета госэконадзора.

Все участники субботника были обеспечены экомилицией средствами индивидуальной защиты и инвентарем. Работали слаженно и добросовестно. 

Посмотреть. где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке. Самая масштабная уборка запланирована на 25 апреля: именно в этот день по всей стране пройдет Всероссийский субботник.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев. 

Теги

Кургальский заказник субботник
Новости Экономика Главное

Глава Ленобласти предложил не точечные, а системные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Александр Дрозденко выступил на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес»: «Адаптация бизнеса к новым условиям». 

Глава Ленобласти предложил не точечные, а системные меры поддержки малого и среднего бизнеса
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Глава Ленобласти отметил, что регион предлагает предпринимателям передачу бюджетных услуг бизнесу, грантовую поддержку, отдельные программы для туризма и креативных индустрий, перестройку экспорта. Кроме того помощь предпринимателям с инвалидностью: 1 млн руб. на финансовое обеспечение затрат при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью и до 500 тыс. руб. на оборудование рабочего места и 6 месяцев компенсации зарплаты. В планах — обсуждение налоговых каникул и отсрочек для бизнеса.

«На региональном и федеральном уровне надо осмотреться и чётко определить, как помогать. Только точечными мерами проблему не решить. Нужны системные решения. Да, бюджетная ситуация сложная, но за последние пять лет количество предпринимателей в Ленобласти растёт, а налоговые отчисления от МСП достигли почти 18 миллиардов рублей»,
— отметил Александр Юрьевич. 

Сегодня, 17 апреля, в «Охта Парке» на федеральный форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» собрались представители организаций, поддерживающих предпринимательство, со всех регионов страны. Два дня они будут обмениваться опытом, обсуждать лучшие практики поддержки бизнеса и вместе формировать общее видение будущего делового климата в России.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе при работе с ветеранами СВО. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Теги

Александр Дрозденко поддержка малого бизнеса

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться