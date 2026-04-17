Молдавия покинет Содружество в следующем году. По мнению сенатора, это решение было принято исключительно в интересах политических элит.

В апреле 2027 года Молдавия официально покинет СНГ. Местные власти заявили, что республика перестала участвовать в работе Содружества и считает его принципы нарушенными.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, решение выйти из СНГ — продолжающийся курс молдавских властей на отказ от всего постсоветского. Делается это ради одной цели — евроинтеграции, возможность которой на самом деле призрачна.

«Речь о волеизъявлении народа здесь не идет. Это - позиция политических элит, взявших и последовательно реализующих курс на отрыв Молдавии от постсоветского — в современных терминах евразийского — пространства. ЕС, безусловно, играет в этом процессе не последнюю роль, ставя Кишинев перед жестким политическим выбором и стимулируя этот разворот, стреноживая экономику малой страны-соседа», — заявил сенатор 47channel.

Тем временем отношения Молдавии с Россией ухудшаются уже не первый год. Это явно видно и по объемам торговли, которые упали до однозначных чисел. Это, считает Сергей Перминов, непосредственно влияет на экономику республики и благосостояние граждан. Однако Кишинев, судя по всему, готов на такие жертвы ради призрачной возможности стать членом ЕС.

«Прекращение участия в договоренностях в рамках СНГ будет неминуемо иметь практические последствия. Вместе с тем наша страна открыта к прагматичному диалогу по ряду вопросов. Его характер будет зависеть от действий Кишинева и отражать общее состояние отношений», —добавил член Совфеда.