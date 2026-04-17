Главная / Новости / "Курс на отрыв от постсоветского": Сергей Перминов о решении Молдавии покинуть СНГ

"Курс на отрыв от постсоветского": Сергей Перминов о решении Молдавии покинуть СНГ

Молдавия покинет Содружество в следующем году. По мнению сенатора, это решение было принято исключительно в интересах политических элит.

В апреле 2027 года Молдавия официально покинет СНГ. Местные власти заявили, что республика перестала участвовать в работе Содружества и считает его принципы нарушенными.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, решение выйти из СНГ — продолжающийся курс молдавских властей на отказ от всего постсоветского.  Делается это ради одной цели — евроинтеграции, возможность которой на самом деле призрачна.

«Речь о волеизъявлении народа здесь не идет. Это - позиция политических элит, взявших и последовательно реализующих курс на отрыв Молдавии от постсоветского — в современных терминах евразийского — пространства. ЕС, безусловно, играет в этом процессе не последнюю роль, ставя Кишинев перед жестким политическим выбором и стимулируя этот разворот, стреноживая экономику малой страны-соседа», — заявил сенатор 47channel.

Тем временем отношения Молдавии с Россией ухудшаются уже не первый год. Это явно видно и по объемам торговли, которые упали до однозначных чисел. Это, считает Сергей Перминов, непосредственно влияет на экономику республики и благосостояние граждан. Однако Кишинев, судя по всему, готов на такие жертвы ради призрачной возможности стать членом ЕС. 

«Прекращение участия в договоренностях в рамках СНГ будет неминуемо иметь практические последствия. Вместе с тем наша страна открыта к прагматичному диалогу по ряду вопросов. Его характер будет зависеть от действий Кишинева и отражать общее состояние отношений», —добавил член Совфеда.

Сергей Перминов: передача атомного оружия Киеву обернется ядерным конфликтом на континенте
Некоторые страны Европы пытаются сорвать мирные переговоры по Украине. Это происходит уже не в первый раз, заявил сенатор. Фото: 47channel Намерение В...
Сергей Перминов снг молдавия
Новости Социум

МФЦ Ленинградской области пионер во внедрении цифровых сервисов

Ленинградская область первая в России успешно протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера MAX для идентификации личности заявителя.

«Мы вновь первопроходцы - нас не пугают новые технологии. Мы сделали еще один шаг для удобства наших заявителей. В приоритете – не только сокращение времени обслуживания, но и вопросы безопасности и сохранности персональных данных граждан. Цифровой ID в МАХ полностью отвечает этим требованиям», - отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

В ближайшее время сервис будет предлагаться в 15 областных центрах госуслуг области, оснащенных биотерминалами: заявители смогут обращаться в эти МФЦ без предъявления паспорта –  с помощью своего цифрового профиля в МАХ.

Для создания личного цифрового профиля ID в национальном мессенджере MAX гражданину достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе либо заграничный паспорт нового образца. 

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ. Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.

Ленобласть МФЦ Сергей Есипов

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

