В Ленобласти разыскиваются волонтеры благоустройства

Во всех районах и городских округах Ленобласти волонтерам предстоит рассказывать о дизайн-проектах и помогать жителям проголосовать через планшет или телефон.

В Ленобласти скоро стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Волонтерам предстоит рассказывать о проектах и помогать горожанам проголосовать через планшет или телефон.

«Волонтеры — то самое связующее звено, которое поможет появиться новому скверу или обновлённой набережной. Это несложно, важно для региона и укладывается в любое удобное время: от пары часов до выходного», - отметили в областном правительстве.

В прошлом году с голосованием за благоустройство помогли 1206 волонтеров. Ленинградцы уже подали 571 заявку на портале Добро.рф — присоединиться можно по ссылке.

В Ленинградской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году обновят 94 общественных пространства. Еще 60 дворовых территорий приведут в порядок по региональным и муниципальным программам. 

Новости Экономика

Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти

В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом годовая инфляция замедлилась.

Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти - В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом г
Фото: freepik

В марте 2026 года цены на потребительские цены в Ленинградской области выросли на 0,43% к уровню февраля, при этом годовая инфляция замедлилась до 6,99%. Такие данные Росстата 17 апреля приводит ЦБ РФ.

Наиболее заметный рост в марте пришелся на сектор услуг, стоимость которых увеличилась существеннее остальных категорий. Непродовольственные товары также подорожали, однако их годовой прирост оказался ниже общего уровня инфляции в регионе. 

Тем временем цены на продовольствие в марте демонстрировали снижение, в годовым выражении динамика также обнадеживающая — продуктовая корзина дорожала меньше всего.

Росстат раскрыл данные об уровне инфляции в Ленобласти - В прошлом месяце потребительские цены в регионе выросли на 0,43% по сравнению с февралем. При этом г
Фото: ЦБ РФ

«Годовая инфляция в России в марте продолжила замедляться. По данным Росстата, она составила 5,86%. Цены, наименее подверженные колебаниям, росли устойчивыми темпами, 4–5% (с.к.) в пересчете на год. Значительно уменьшилось влияние на цены произошедшего в январе повышения НДС. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%», — добавил регулятор.

