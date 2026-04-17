В Ленобласти скоро стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Волонтерам предстоит рассказывать о проектах и помогать горожанам проголосовать через планшет или телефон.

«Волонтеры — то самое связующее звено, которое поможет появиться новому скверу или обновлённой набережной. Это несложно, важно для региона и укладывается в любое удобное время: от пары часов до выходного», - отметили в областном правительстве.

В прошлом году с голосованием за благоустройство помогли 1206 волонтеров. Ленинградцы уже подали 571 заявку на портале Добро.рф — присоединиться можно по ссылке.

В Ленинградской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году обновят 94 общественных пространства. Еще 60 дворовых территорий приведут в порядок по региональным и муниципальным программам.