Парковку на Думской улице в центре Санкт-Петербурга планируют убрать полностью, следует из проекта, опубликованного городским комитетом по транспорту. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Документ меняет один из пунктов распоряжения о платной парковке в Центральном районе. Если раньше на участке Думской улицы от Невского проспекта до улицы Ломоносова вдоль здания Городской думы были предусмотрены 88 машино-мест и еще шесть мест для инвалидов, то в новой редакции указано, что таких мест там больше нет.

О планах закрыть Думскую для автомобилей стало известно еще в начале октября 2025 года. Предполагалось, что сама улица и прилегающая к ней Перинная линия станут пешеходными. Одновременно улицу Ломоносова на участке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова хотят перевести в статус магистральной улицы районного значения.

До 2023 года Думская улица была известна большим количеством шумных ночных заведений. Теперь городские власти намерены переформатировать это пространство и сделать его общественной зоной семейной направленности.