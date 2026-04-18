Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.