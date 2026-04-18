Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Мужчина распылил газ в метро Петербурга. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям

Перцовый баллончик распылил один из пассажиров в лицо своему оппоненту на станции «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков понадобилась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился применением содержимого перцового баллончика. Мужчина в зеленой кепке после этого скрылся.

Облако перцовки быстро распространилось по станции и окутало эскалаторы. У находившихся внутри пассажиров начались приступы кашля и удушья.

Сотрудники метрополитена закрыли станцию для входа и выхода, а вентиляцию перевели в режим усиленной циркуляции воздуха. На место вызвали медиков для оказания помощи пострадавшим.

Полицейские устанавливают личность мужчины, распылившего газ, а также все обстоятельства произошедшего.

Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1391

Санкт-Петербург
Дебошира на рейсе «Новосибирск-Петербург» задержали в Пулково

Административный протокол за мелкое хулиганство составили на 47-летнего жителя Новосибирской области после дебоша на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Санкт-Петербург.

На поведение мужчины во время полета пожаловались другие пассажиры рейса. По данным транспортной полиции, он нецензурно выражался и вел себя неподобающим образом, нарушая общественный порядок в салоне авиалайнера.

После посадки самолета в аэропорту «Пулково» на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. Нарушителя доставили для разбирательства и оформили в отношении него административный протокол.

В управлении на транспорте по Северо-Западному федеральному округу уточнили, что санкция статьи о мелком хулиганстве предусматривает наказание вплоть до 15 суток административного ареста.

Шведский самолет разведки заметили у границ России после атаки БПЛА на Ленобласть
Фото: ivbg.ru. Шведский самолет радиоэлектронной разведки S102B Korpen снова заметили у северо-западных рубежей России после ночной атаки беспилотнико...
18.04.2026
189

пулково Санкт-Петербург

В Ленинградской области появится новый город
17:26 16.04.2026

07:39 13.04.2026

16:56 13.04.2026

