В Ленобласти стартовал сезон весенней охоты на пернатую дичь

С сегодняшнего дня, 18 апреля, охота разрешена в южных районах Ленинградской области, а в северных – с 25 апреля. Охота осуществляется только при наличии разрешения

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Для охоты нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия. Оформить их можно в том числе на портале Госуслуг. Подробности на сайте комитета по животному миру.

В южную зону входят Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский, Киришский районы.  Установленные сроки охоты там:

  • на гуся и селезня утки — с 18 по 27 апреля;

  • на вальдшнепа, тетерева и глухаря — с 25 апреля по 4 мая;

  • охота с подсадными (манными) утками — с 18 апреля по 17 мая.

В северную зону входят Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский, Бокситогорский районы. На этих территориях сроки охоты: 

  • на гуся и селезня утки — с 25 апреля по 4 мая;

  • на вальдшнепа, тетерева и глухаря — с 3 по 11 мая;

  • охота с подсадными утками — с 25 апреля по 24 мая.

Редакция ivbg.ru напоминает, что в регионе запрещается добыча птиц, занесённых в Красную книгу России и Красную книгу Ленобласти. Нарушение влечёт административную или уголовную ответственность. Кроме того запрещена охота «с подхода» на все виды дичи, за исключением глухаря и охота на вальдшнепа разрешена только в вечернее время.

С 10 апреля по 31 мая в Ленинградской области начался сезон охоты на медведя. Он осуществляется строго в соответствии с разрешениями на добычу.

В Петербурге высадят 1000 кустарников и 500 деревьев

Высадить 1500 деревьев и кустарников планируют в Санкт-Петербурге весной 2026 года в рамках сезонной кампании по озеленению, сообщает spb.aif.ru.  

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кампания по озеленению в Санкт-Петербурге началась. К посадкам городские службы приступили вместе с жителями. В Полюстровском парке уже высадили 10 елей и 10 яблонь. Всего в этом сезоне в городе планируют высадить около 30 видов и сортов деревьев, а также различные кустарники.

Присоединиться к озеленению могут все желающие. Для этого нужно выбрать удобный адрес на сайте администрации Петербурга и связаться с садово-парковым предприятием. Специалисты подготовят участок, предоставят инвентарь и проведут инструктаж.

Вам будет интересно
В Ленинградской области появится новый город
Новоселье обретет статус города. Соответствующий проект областного закона в ЗакС внес глава региона.  Фото: Favasurko/ wikimedia.org (CC BY-SA 4....
16.04.2026
2188

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

В Ленинградской области появится новый город
В Ленинградской области появится новый город

17:26 16.04.2026

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

