С сегодняшнего дня, 18 апреля, охота разрешена в южных районах Ленинградской области, а в северных – с 25 апреля. Охота осуществляется только при наличии разрешения

Для охоты нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия. Оформить их можно в том числе на портале Госуслуг. Подробности на сайте комитета по животному миру.

В южную зону входят Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский, Киришский районы. Установленные сроки охоты там:

на гуся и селезня утки — с 18 по 27 апреля;

на вальдшнепа, тетерева и глухаря — с 25 апреля по 4 мая;

охота с подсадными (манными) утками — с 18 апреля по 17 мая.

В северную зону входят Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский, Бокситогорский районы. На этих территориях сроки охоты:

на гуся и селезня утки — с 25 апреля по 4 мая;

на вальдшнепа, тетерева и глухаря — с 3 по 11 мая;

охота с подсадными утками — с 25 апреля по 24 мая.

Редакция ivbg.ru напоминает, что в регионе запрещается добыча птиц, занесённых в Красную книгу России и Красную книгу Ленобласти. Нарушение влечёт административную или уголовную ответственность. Кроме того запрещена охота «с подхода» на все виды дичи, за исключением глухаря и охота на вальдшнепа разрешена только в вечернее время.

С 10 апреля по 31 мая в Ленинградской области начался сезон охоты на медведя. Он осуществляется строго в соответствии с разрешениями на добычу.