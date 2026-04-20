Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что разработка относится к устройствам для изменения атмосферных условий. Речь идет о метеорологической противоградовой ракете, которую предлагают использовать для активного воздействия на градовые облака, чтобы предотвратить градобитие и вызвать осадки.

По замыслу авторов, после попадания ракеты в переохлажденное облако внутри него должны равномерно распределяться центры кристаллизации. Именно на них образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков.

Разработчики считают, что такой принцип позволит предотвратить образование града.