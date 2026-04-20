weather 4.6°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / В России разработали ракету от града

Новости Социум Главное

В России разработали ракету от града

Фото: Freepik.

Противоградовую ракету для воздействия на облака разработали российские ученые. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что разработка относится к устройствам для изменения атмосферных условий. Речь идет о метеорологической противоградовой ракете, которую предлагают использовать для активного воздействия на градовые облака, чтобы предотвратить градобитие и вызвать осадки.

По замыслу авторов, после попадания ракеты в переохлажденное облако внутри него должны равномерно распределяться центры кристаллизации. Именно на них образуются кристаллики льда, которые затем выпадают в виде осадков.

Разработчики считают, что такой принцип позволит предотвратить образование града.

Вам будет интересно
Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
11.02.2026
3157

Теги

град
Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областями.

В Туапсе в результате атаки погиб один человек, еще один пострадал, в морском порту произошел пожар. Обломки повредили остекление в зданиях, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Севастополе обломки БПЛА упали на два частных дома в СНТ и гараж, никто не пострадал, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали. Аэропорты Краснодара и Геленджика были закрыты для полетов самолетов.

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
324

Теги

БПЛА СВО минобороны Россия

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

22:50 19.04.2026

В Грузии освистали гимн России
В Грузии освистали гимн России

07:20 20.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться