Мошенники могут получать доступ к микрофону смартфона с помощью вредоносных приложений, рассказал киберэксперт Владимир Зыков.

По словам специалиста, скрытая прослушка в реальной жизни работает не так, как ее показывают в кино. Злоумышленники устанавливают на устройство вредоносную программу, которая получает доступ к микрофону, данным и другим функциям телефона. В результате мошенники могут слышать звуки рядом со смартфоном, в том числе во время разговора по громкой связи.

При этом точного признака прослушки не существует. Насторожить владельца телефона может индикатор работающего микрофона, если в этот момент человек не звонит и не использует голосовые функции. В таком случае эксперт рекомендует проверить, какие приложения имеют доступ к микрофону, и удалить подозрительные программы.