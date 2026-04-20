Региональный этап проекта «Футбол в коррекционной школе» прошел в Кировске

Юные спортсмены представят Ленобласть на Всероссийском уровне в мае в Йошкар-Оле.

В соревнованиях участвовали 8 школ 47 региона — из Волхова, Кировска, Всеволожска, Луги, Тихвина, Волосово, а также посёлков Ефимовский и Сиверский. В результате игр победителями стали: среди мальчиков (10–13 лет): первое место заняла Всеволожская школа-интернат, второе место - Лужская школа-интернат, третье - Кировская школа-интернат. Среди девочек того же возраста: Лужская школа-интернат заняла первое место, сборная команда (Ефимовская, Тихвинская, Всеволожская) - второе место, Кировская школа-интернат - третье.

«В Ленинградской области проект «Футбол в коррекционной школе» с каждым годом набирает обороты. В этом году на площадку вышли 7 команд мальчиков. И впервые за историю турнира 4 команды девочек», — отметил председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.  

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Новости Социум

В Петербурге выделят более ₽400 млн на развитие среднего профессионального образования

Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Из бюджета Санкт-Петербурга направят вузам 429,5 млн рублей на развитие программ среднего профессионального образования. Постановление подписал глава города Александр Беглов.

«Планируется, что в этом году к обучению по программам среднего профессионального образования приступят 800 человек. А с учетом тех, кто уже учится и выпускников 2025-2026 годов, общее число студентов по таким программам достигнет к концу года 2608 человек», — указано в сообщении пресс-службы Смольного.

Рассчитывать на субсидии смогут 11 вузов по итогам конкурсного отбора, готовящих кадры в рамках среднего профессионального образования. В их числе: информационные технологии, информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника, ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.

Фасады 255 исторических домов отреставрируют в Петербурге
Под охраной государства в Санкт-Петербурге находятся 9022 объекта культурного наследия, и почти каждый пятый из них – это обычные многоквартирны...
20.04.2026
124

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
