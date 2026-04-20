Юные спортсмены представят Ленобласть на Всероссийском уровне в мае в Йошкар-Оле.

В соревнованиях участвовали 8 школ 47 региона — из Волхова, Кировска, Всеволожска, Луги, Тихвина, Волосово, а также посёлков Ефимовский и Сиверский. В результате игр победителями стали: среди мальчиков (10–13 лет): первое место заняла Всеволожская школа-интернат, второе место - Лужская школа-интернат, третье - Кировская школа-интернат. Среди девочек того же возраста: Лужская школа-интернат заняла первое место, сборная команда (Ефимовская, Тихвинская, Всеволожская) - второе место, Кировская школа-интернат - третье.

«В Ленинградской области проект «Футбол в коррекционной школе» с каждым годом набирает обороты. В этом году на площадку вышли 7 команд мальчиков. И впервые за историю турнира 4 команды девочек», — отметил председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».