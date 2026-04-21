Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники писала, что WADA получило данные о якобы причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014.

При этом в The New York Times отдельно отмечают, что не смогли независимо подтвердить конкретные обвинения.

Сама Логинова обвинения отвергла. Она заявила, что во время Игр-2014 отвечала за образовательную программу и входила в команду WADA, а к работе антидопинговой лаборатории, сбору проб и их исследованию отношения не имела. Таким образом, публикация The New York Times не соответствует действительности.