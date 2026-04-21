WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА

Новости Спорт

WADA начало расследование в отношении главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

В феврале The New York Times со ссылкой на источники писала, что WADA получило данные о якобы причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014.

При этом в The New York Times отдельно отмечают, что не смогли независимо подтвердить конкретные обвинения.  

Сама Логинова обвинения отвергла. Она заявила, что во время Игр-2014 отвечала за образовательную программу и входила в команду WADA, а к работе антидопинговой лаборатории, сбору проб и их исследованию отношения не имела. Таким образом, публикация The New York Times не соответствует действительности.  

WADA РУСАДА
Новости Социум

В Свердловском городском поселении нельзя будет строить квартиры менее 28 квадратных метров

Комитет градостроительной политики 47 региона утвердил изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Свердловского городского поселения Всеволожского района.

В обновленном документе предусмотрено комплексное развитие части территорий, а также уточнена минимальная площадь квартир в будущих новостройках.

«Свердловское поселение становится новой точкой роста во Всеволожском районе, поэтому развитие таких территорий важно сразу направлять по единым областным правилам. Изменения в ПЗЗ закрепили минимальную площадь квартир в многоквартирных домах на уровне 28 квадратных метров. Этот параметр влияет и на качество жилой застройки», — отметил вице-губернатор области Евгений Барановский.

В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 - это 99 тысяч новых квартир. В 2024 году область сохранила первое место, несмотря на небольшое снижение показателя. На одного жителя региона пришлось 1,976 квадратных метров введенного жилья. По итогам 2025 года строителям региона удалось перевыполнить план по вводу жилья - 4,22 млн м² при плане 3,499 млн м².

Евгений Барановский поселок имени Свердлова

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

