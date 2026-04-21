weather 12.8°
$ 74.59
87.77

Детское питание, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию — Роспотребнадзор

Новости Социум

Детское питание, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию — Роспотребнадзор

Продукция немецкого бренда HiPP не представлена в магазинах России.

Детское питание HiPP, в котором нашли следы крысиного яда, производится в Германии и не поставляется на территорию России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что от компании-производителя не поступала информация о выявлении продукта в поставках на территорию России. Роспотребнадзор также провел проверку всех регистрационных и информационных баз.

«Как сообщили в компании, в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали россиянам избегать покупки продукции указанного бренда при посещении зарубежных стран.

Теги

Детское питание роспотребнадзор
Для души Новости

В Ломоносовском районе прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0»

В Ломоносовском районе Ленинградской области прошёл муниципальный этап игры «Зарница 2.0».

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Участие приняли 17 команд — около 200 школьников. Ребята соревновались в 14 дисциплинах. Среди них: тактическая медицина, марш-бросок, строевая подготовка, инженерное дело, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), а также управление БПЛА.

««Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа мужества. Такие проекты куют характер и учат главному — любви к Родине», — заявил председатель комитета по спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Соревнования прошли в условиях жаркой погоды. Организаторы назвали игру проверкой на прочность и универсальность будущих защитников Отечества.

Основная цель «Зарницы» – это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам.

Теги

Ломоносовский район Вячеслав Комаров Зарница 2.0

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться