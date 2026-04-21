Детское питание HiPP, в котором нашли следы крысиного яда, производится в Германии и не поставляется на территорию России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что от компании-производителя не поступала информация о выявлении продукта в поставках на территорию России. Роспотребнадзор также провел проверку всех регистрационных и информационных баз.

«Как сообщили в компании, в настоящее время проводится расследование по факту инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали россиянам избегать покупки продукции указанного бренда при посещении зарубежных стран.